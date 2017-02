Wachtendonk: Stings Offensive gegen Alltagsprobleme

Im ausverkauften Bürgerhaus "Altes Kloster" lieferte der Kabarettist aus Duisburg eine seiner patentierten Beschwerde-Orgien ab. Er nahm gezielt all die kleinen Verrücktheiten des Alltags aufs Korn. Den Zuhörern in Wachtendonk gefiel das. Von Christoph Kellerbach

"Ich bin der Auffassung: Wir leben in schweren Zeiten, und deshalb brauchen wir Trost. Trost im Humor. Trost im Kabarett." Thomas Echelmeyer, der Vorsitzende des Kulturkreises Wachtendonk, brachte es in seiner Begrüßungsrede auf den Punkt. Denn der am Samstagabend eingeladene Kai Magnus Sting legte den Finger in all die kleinen Wunden und Probleme, die den Alltag so richtig nervtötend machen. Die Familie, Ärzte, der Beruf, die Ehefrau und noch viel mehr Punkte lagen dem Schnellredner Sting auf der Zunge, und zu allem hatte er eine Meinung.

So erklärte er unter anderem seine ungewöhnliche Körperhaltung: "Stehen? Warum eigentlich? Wem bringt das was?" Kai Magnus Stings energiegeladene Beschwerde-Orgie im Bürgerhaus "Altes Kloster" war komplett ausverkauft. 180 Gäste füllten den Saal. Bei seinem Auftritt nahm sich der Duisburger Sting auch Zeit für das Publikum und fragte zum Beispiel mal nach, was eigentlich ein "Bauerncafé" sei, und schwadronierte über die zahlreichen Kürbisse, die im Herbst immer wieder die heimischen Wohnungen vollmüllen.

Dabei fokussierten sich seine Assoziationsketten auf die Probleme mit dem aktuellen Wahnsinn. Von den bizarren Entscheidungsmöglichkeiten bei Starbucks über die reale Version von WhattsApp, bei der man eben einfach mal nachfragt, was denn los ist, bis hin zum Caro-Kaffee, den heute glücklicherweise noch nicht in Vergessenheit geraten ist.

Sting musste in seinem Programm auch mehrfach pausieren, damit die Besucher mit dem Lachen und Atmen nachkamen. Denn wenn er zum Beispiel über die Oster-, Herbst- und Weihnachtsmarkt-Kultur herzog, "mit ihren langen Tapeziertischen, an denen unausgelastete Hausfrauen irgend einen Tinnef verkaufen, den die Frauen des Hauses dann immer wieder dekorieren müssen", dann lagen die Gäste im Bürgerhaus vor Lachen regelrecht am Boden. Auch gegen den Gesundheitswahn gab es Spitzen. "Ein knackiger Salat mit Putenbruststreifen? Was soll das sein? Da brauch ich erst einmal drei Bier, damit der Salat im Körper weiß, in welche Richtung er rutschen soll", meckerte Sting gutgelaunt. "Aber das ist wie mit diesen neuen jungen Ärzten. Früher, wo mein Hausarzt so eine Tonne war, ja, dem nehme ich ab, dass er sich mit Cholesterin und Fettleber auskennt. Aber jetzt? Mein neuer Hausarzt ist jünger als ich und hat Muskeln. Der klatscht dann immer in die Hand, weil er findet, dass so etwas motiviert. Bei mir bräuchte er da eine ganze Percussion-Gruppe."

Quelle: RP