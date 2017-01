Die Bundespolizei hat am Niederrhein am Wochenende gleich drei gesuchte Personen festgenommen. Gegen einen Mann gab es einen internationalen Haftbefehl wegen Totschlags. Ihn haben die Polizisten auf der A40 bei Straelen gefunden.

Der Gesuchte saß laut Bundespolizei als Beifahrer in einem Auto mit belgischem Kennzeichen. Das kam über den ehemaligen Grenzübergang Straelen über die Niederlande nach Deutschland. Die türkischen Behörden suchten den 21-Jährigen mit internationalem Haftbefehl wegen Totschlags.

Die Polizisten haben ihn festgenommen. Der Tatverdächtige soll an die türkischen Behörden ausgeliefert werden, sagt die Bundespolizei. Dafür haben die Polizisten ihn erst beim Amtsgericht Geldern vorgeführt und anschließend in das Gefängnis nach Kleve gebracht.

Im zweiten Fall haben die Polizisten eine 32-jährige Frau aus Griechenland festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf suchte die Frau mit einem Haftbefehl, weil sie sich Leistungen erschlichen haben soll. Eine drohende Haftstrafe konnte die Frau abwenden, indem sie die fällige Geldstrafe von 800 Euro zahlte.

Eine weitere gesuchte Person hat die Bundespolizei außerdem in einem Reisebus gefunden, der auf dem Weg von Paris nach Kopenhagen war. Der 39-Jährigen wurde von der Staatsanwaltschaft in Kiel wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Der Gesuchte hat noch eine Restfreiheitsstrafe zu verbüßen. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Gefängnis in Willich gebracht.

(see)