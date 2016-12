Hans-Josef Linssen: Straelens Bürgermeister vermutet eine Intrige

Alle Fraktionen sollten sich an der Haushaltskonsolidierung beteiligen, fordert der Chef der Verwaltung.

Wie sehr bedauern Sie, dass der Straelener Haushaltskonsens zwischen vier Fraktionen jetzt zerbrochen ist?

Hans-Josef Linßen Von dem Haushaltskonsens der vier Fraktionen habe ich mir wesentliche Aspekte zur Konsolidierung unseres Haushalts erhofft. Ich habe daher auch jeder Arbeitsgruppe einen Ansprechpartner aus der Verwaltung zugeteilt. Nach etwa einem halben Jahr haben einige Fraktionen wohl festgestellt, wie schwierig eine Haushaltskonsolidierung ist. Sie haben aufgegeben und versuchen nun, die Schuld der Verwaltung zuzuschieben. Dies bedaure ich, denn das Klima, was in den letzten Wochen dadurch geschaffen wurde, schadet unserer Stadt.

Hat es aus der Bevölkerung Reaktionen auf die Äußerung von Michael Traurig von den Freien Wählern gegeben, Sie erweckten den Eindruck, als wollten Sie vorzeitig in Pension?

Linssen Selbstverständlich hat es die gegeben. Ich wurde von Bürgerinnen und Bürger angesprochen, die dies absolut nicht nachvollziehen konnten. So wie ich haben es viele als Intrige von Herrn Michael Traurig, Bürger für Straelen - Freie Wähler, gesehen.

Wie lang läuft Ihre Amtszeit, und bleiben Sie bis zu deren Ende?

Linssen Meine Amtszeit läuft bis 2020! Bereits bei meiner Kandidatur zum Bürgermeister habe ich gesagt, dass ich für die gesamte Wahlperiode antrete. Daran hat sich und wird sich auch nichts ändern.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Straelen im kommenden Jahr 2017?

Linssen Die größte Herausforderung für 2017 - aber auch für die Folgejahre - sehe ich in den stetigen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung. Ganz oben auf der Agenda für 2017 steht die konkrete Planung für die künftige Nutzung des ehemaligen Geländes der Gemüseversteigerung und die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau des Rewe-Marktes am Ostwall.

Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass es wieder zu einem Haushaltskonsens zwischen mehreren Fraktionen kommen könnte?

Linssen Bekanntlich darf man die Hoffnung nicht aufgeben, aber die Diskussionen in den letzten Wochen haben ein Klima geschaffen, in dem ich mir dies nur sehr schwer vorstellen kann. Ich fände es schon gut, wenn wieder alle Fraktionen gemeinsam an einem Haushaltskonzept für unsere Stadt mitarbeiten würden. Wir haben gemeinsam eine Verpflichtung gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern.

MICHAEL KLATT STELLTE DIE FRAGEN.

Quelle: RP