Geldern: Szenen einer Ministerin

Tatsächlich waren die vergangenen Jahre ereignisreich, nicht jedem Ressort stand am Ende derselbe Minister vor wie am Anfang - dem Umweltministerium schon: Barbara Hendricks brachte zu Ende, was sie begann. Auch wenn sie einräumt, dass sie gerne weiter Umweltministerin geblieben wäre. Dabei machte sie sich nicht immer Freunde: Beobachter gingen zunächst hart mit ihr ins Gericht, bemängelten fehlende internationale Reife. Landwirte tobten angesichts der "elf neuen Bauernregeln". Und doch handelte sie das Pariser Klimaabkommen mit aus, setzte sich für bezahlbaren Wohnraum und Artenvielfalt ein. Unvergessen ihr Auftritt am Brandenburger Tor, als sie ein Zeichen der Gleichberechtigung setzte, indem sie am Tage der Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen ihrer Partnerin einen Heiratsantrag machte.

Ihrer Nachfolgerin, Svenja Schulze, wünschte Hendricks viel Erfolg: "Mit ihr wird die Umweltpolitik auch weiterhin mit einer starken Stimme in der Bundesregierung vertreten sein." Um die Kleverin selbst dürfte es nun stiller werden. Als Abgeordnete will sie sich um auswärtige Kulturpolitik und Außenpolitik kümmern, wie sie der Süddeutschen Zeitung verriet. Auch in den sozialen Medien werde es etwas ruhiger: "Bei Fragen steht Ihnen aber wie gewohnt mein Team aus den Bundestags- und Wahlkreisbüros zur Verfügung."

