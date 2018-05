Ein Straelener bemüht sich seit Monaten darum, Telefon- und Internetanschluss in seine Immobilie zu bekommen. Die Mieter sind längst eingezogen. Doch das Herstellen der Telekommunikationsverbindung zieht sich hin. Denn die Telekom meint, das Haus stehe gar nicht mehr. Von Michael Klatt, Straelen

Die Sonne knallt vom blauen Himmel. Ein Baum in voller Blüte sorgt dafür, dass die Strahlen und die Hitze nicht ungedämpft auf das Haus dahinter treffen. Das präsentiert sich mit sauber gefugter Klinkerfassade. Obwohl es dort gar nicht steht, sondern längst abgerissen ist - meint zumindest die Deutsche Telekom. Und bringt damit Lothar Berghs in Rage, der sich hilfesuchend an den Bürgermonitor der Rheinischen Post wandte.

Berghs kaufte 2015 die Immobilie mit der Adresse Walbecker Straße 27 in Straelen und sanierte sie in den beiden folgenden Jahren. 2016 rief er nach eigenen Angaben bei der Telekom an, dass der alte Telefonanschluss von außen nicht so gut aussehe. Das sei ein ruhender Anschluss, da das Haus nicht bewohnt sei, beschied ihn das Unternehmen.

Berghs wollte sicherstellen, dass ihm die Firma nach dem Anstreichen der Wand und dem Pflastern des Hofs nicht alles wieder aufreiße, wenn eine neue Leitung installiert werde. Den Rat der Telekom, doch einfach schon mal ein Leerrohr zu verlegen, befolgte der Straelener. "Und den alten Kabelkram habe ich in eine Tüte gesteckt und an der Hausecke im Sand vergraben."

Kabel waren schnell gelegt

Im Herbst 2017 buddelte eine Tiefbaufirma im Auftrag der Telekom ein Loch vor der Haustür. Die halbe Walbecker Straße sei ohne Telefon, antworteten die Monteure auf Berghs' Nachfrage, und der "Störungspunkt befindet sich hier vor der Tür von Nummer 27". Berghs konnte den Männern schnell helfen, zeigte ihnen den alten Kabelkram. "Sie müssen nur das neue Kabel durchs Leerrohr schieben", nahmen sie seinen Tipp erfreut zur Kenntnis. Schnell war das Kabel gelegt. "Alles wunderbar", meinte der Straelener.

Doch so einfach sollte es mit dem Telefonanschluss denn doch nicht werden. Die Mieterfamilie Lach wollte im Januar 2018, einige Wochen vor ihrem Einzug in das Hinterhaus Walbecker Straße 27 b, das Telefon anmelden. Ein Unding, wie der durch den "Bauherren-Service" der Telekom vermittelte Techniker urteilte: "Im System steht, das Haus sei abgerissen", informierte der Mann über das Schicksal des mehr als 100 Jahre alten Gemäuers. Berghs' mehrmalige Intervention beim T-Punkt in Geldern und bei der Hotline änderte nichts an diesem Standpunkt. "Und ich schlug vor, dass sich ein Techniker das Haus doch bitte anschauen möge, doch das wurde abgelehnt."

"Die wollen mich abwimmeln"

Die fünfköpfige Familie Lach zog am 15. März ein. Doch bis heute ist sie "ohne Fernsehen, ohne Internet und ohne Telefon", wie Olga Lach berichtet. Für teures Geld muss sich die 25-Jährige jeden Tag Datenvolumen fürs Handy und den Laptop kaufen. Ein Angebot, das ins Geld geht, machte die Telekom auch Berghs: "Ich sollte den Anschluss für 799 Euro komplett neu beantragen, als ob es ein Neubau auf der grünen Wiese wäre."

Der Straelener ist sauer auf die Telekom. Jeder erzähle eine neue Story. Und: "Die lügen wie gedruckt, um einen abzuwimmeln."

Die Telekom will sich nach dem Hinweis der RP des Falles noch einmal annehmen. "Unser technischer Service steht mit Herrn Berghs im Austausch und wird die technischen Voraussetzungen für die Bereitstellung eines Anschlusses prüfen", schrieb Sandra Rohrbach von der Pressestelle. Doch Berghs wartete auch Tage später noch auf einen Monteur.

