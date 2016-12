Gelderland: Tolkien-Band mit epischen Liebes-Storys

Die Gelderner Formation "Faelend" hat ihr erstes Album veröffentlicht. Es heißt "Ninielle". Texte in englischer und elbischer Sprache. Jede Nummer der CD erzählt ihre eigene Geschichte. Die Platte gibt es auf der Internetseite der Band. Von Christoph Kellerbach

Die Fantasiewelten des "Herr der Ringe"-Schöpfers J.R.R. Tolkien umspannen ganze Geschichtswelten und sind seit ihrer Erschaffung ein reichhaltiger Nährboden für viele Künstler. So auch für die hochgelobte Band "Faelend", die mit verschiedensten musikalischen Einflüssen die Schöpfungen Tolkiens weiterdenkt und in klangvolle Dimensionen überträgt.

Nun ist ihr erstes großes Album erschienen. Dieses bietet perfekt abgeschmeckt all die Elemente, die "Faelend" so populär gemacht haben: Angefangen bei den in englischer und elbischer Sprache verfassten Passagen, die oftmals mit Rock-Elementen eine atmosphärische Verbindung eingehen, nur um dann so schnell wie gekonnt zu leiseren, regelrecht andächtigen Klängen zu wechseln.

Ein Paradebeispiel dafür ist das titelgebende Lied "Ninielle". Weiter geht es mit regelrecht poppig klingenden Stücken wie "Falling Stars", die mit locker-leichten Klängen ganz schnell die Füße zum Wippen bringen. Und nicht zuletzt schaffen es alle 13 Nummern der CD auch, eigene Geschichten zu erzählen.

"Wir haben uns etwas auf die unbekannteren Liebesgeschichten, die Tolkien geschrieben hat, konzentriert", verrät Sängerin Monika Stienen. Zusammen mit ihrem Bruder Frank Stienen und dem Gitarristen Ben Paderna bildet sie den Kern von "Faelend".

Mit dabei auf der CD sind auch Keyboarder, Hammond-Organist und Musikproduzent Jürgen Magdziak (Starlight Express, Missfits, Tyree Glenn Jr., Kings of Floyd), die Geigerin Conny Leson (Sheevón), Michael "Schnuff" Strohm (Tyree Glenn Jr.) am Bass, Gerd Breuer (Klangfahrer) an den Trommeln sowie ein stimmgewaltiger kleiner Chor namens "Eruhini".

Die Musiker haben es sich zum Ziel gesetzt, "zu zeigen, dass neben den bekannten Geschichten von Hobbits & Co. auch viele große, zu Herzen gehenden Erzählungen in der Welt von Mittelerde existieren". Gerade Leute, die sonst vielleicht nur die Filmadaptionen der epischen Sagen gesehen haben, bekommen so verschiedenste Arbeiten präsentiert, die weniger bekannte Aspekte von Tolkiens Arbeit vorführen, während Experten von der Liebe zum Detail beeindruckt werden.

So wurden die elbischen Passagen von Helmut W. Pesch korrekturgelesen, der das Sprachlexikon "Das große Elbischbuch" herausgebracht und mit "Gúren Béd Enni" sogar einen eigenen Song zum Album beigesteuert hat. Der in Europa und Amerika beliebte Fantasy-Illustrator Poul Dohle aus Münster hat das wunderbare Album-Cover beigesteuert.

Also egal, ob es nun um die Geschichten geht, die Musik der Band oder die optische Präsentation: Freunde von Fantasy-Musik im Allgemeinen und Tolkien im Speziellen sollten sich "Ninielle" nicht entgehen lassen. Im ersten Quartal 2017 sind bereits Konzerte geplant, und natürlich wird "Faelend" auch wieder den "Tolkien-Tag" Mitte des kommenden Jahres in Pont verschönern.

Das Download-Album ist auf bandcamp.com erhältlich und kostet zwölf Euro. Die CD bekommt man für 15 Euro plus 1,45 Euro für den Versand. Dazu einfach eine Bestellung per E-Mail an faelend@faelend.de senden.

Quelle: RP