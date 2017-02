Geldern: Tolle Wagen, tolle Stimmung in Kapellen

Ganze Piratenschiffe, Prunkbauten und eine Prärie reisten durch den Ort: Die Fahrzeuge beim Karnevalszug waren imposant. Dank des Glasverbots gab es keine Scherbenhaufen, aber trotzdem hatte die Party auch Schattenseiten. Von Christoph Kellerbach

Es war wieder mächtig bunt am Sonntag, als sich tausende verkleideter Besucher zum 54. Karnevalszug im Ort versammelten. Dieses Mal war klar geregelt, dass kein Glas mitgebracht werden durfte. Die Scherbenhaufen, die in vergangenen Jahren die Straßen gefährlich gemacht hatten, waren damit Geschichte. Doch leider flogen auch manchmal noch Miniaturflaschen von Marken wie "Kleiner Feigling" und Co. durch die Luft.

Das Glasflaschenverbot führte anscheinend auch dazu, dass viele der jugendlichen Besucher ausgiebig vorgetankt hatten. Bereits als der Zug nach 14.11 Uhr mit der Zugführung des KKG startete, tanzten junge Narren heftig im Rhythmus des satten Basses oder fielen auch einfach mal torkelnd zu Boden.

Richtig gut war wieder der eigentliche Zug, bei dem alle Beteiligten ihre Gefährte kreativ und detailverliebt gestaltet hatten. Bereits der Start, vor allem mit dem historischen Formel-1-Wagen der Kapellse Jonges, war gelungen. Danach kamen die Hein- und Jupp-Straßen als lebendes "Mensch, ärgere dich nicht"-Spiel als rote, grüne, blaue und gelbe Figuren samt Würfel mit dabei. Die Anwohner vom Kapellener Markt drehten als Pippi Langstrumpf ihre Runden. Goldene Zinnen hatten die prunkvollen Bauten des "1001 Nacht"-Gefährts, mit dem die Achterhoeker Karnevalsgesellschaft unterwegs war. Die "Aengenescher Fischbude" des Freundeskreises Kapellen/Aengenesch kam gleich mit Rettungsring, und die "Indianer" des FFK Sonsbeck hatten sogar ihre eigene fahrbare Prärie mitgebracht.

Natürlich waren beim Zug auch etliche Musikvereine am Start. Manches Mal hatten Concordia Kapellen, das Fanfarenkorps, der Musikverein Vynen sowie die Trommlerkorps aus Kapellen und von der Bönninghardt sogar die Chance, gegen die generelle Beschallung anzuspielen.

Extrem imposant war die Burg vom Schanzfeld/Wyenhorst, die als "Robin Hood" samt großer Laufgruppe am Start waren. Ebenfalls viel Fußvolk gab es bei den "Kraken" von Püttman, Brey und Feldstraße, die ihr gesunkenes Schiff samt freundlich guckendem Meeresmonster präsentierten. Richtig süß wurde es bei den "Hühnern" der Hei-Ge-Be-Zi. So traten die Erwachsenen alle in Federvieh-Kostümen auf und hatten ihre Kleinen in niedliche gelbe Kükenkostüme gesteckt. Schön anzusehen waren ebenso die "Eisfrauen und Schneemänner" der KLJB Achterhoek-Winnekendonk, mit Zylinder, schwarzen Punkten auf der Brust, roten und orangefarbenen Schals. Jo-Ge-Ma und Achter des Höf waren dieses Jahr als "Antje und Jan" ganz stilecht in blau-weiß gekleidet.

Die beeindruckendsten Gefährte waren das komplette Piratenschiff der Pfadfinder Kapellen, das filmreif durch die Ortschaft kreuzte, sowie der Prinzenwagen mit den Lieblichkeiten Celina I. (Kaspar) und Noor I. (van der Sluijs). Die waren natürlich wieder als die Prinzessinnen Elsa und Anna aus dem Disneyfilm "Die Eiskönigin" auf ihrem königlichen Wagen zu sehen.

