Grausamer Fund in Geldern

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Die Spaziergängerin meldete am Dienstag den Fund des toten Tieres bei einer Tierärztin, deren Praxis in der Nähe des Baches liegt. Die Tochter der Tierärztin und Mitarbeiter der Praxis eilten zum Ufer der Gelderner Fleuth und sahen dort das brutal zugerichtete Tier. "Unsere Arzthelferin hatte sogar noch ein Chipgerät dabei, um prüfen zu können, wem der Hund gehört", sagt Tierärztin Ute Küppers.

Unserer Redaktion liegen Bilder des Tieres vor, die wir aufgrund der drastischen Darstellung nicht zeigen. Zu sehen ist, dass dem Hund das gesamte Fell abgezogen wurde. Lediglich die Pfoten sind noch mit braunem Fell bedeckt. Auch die Ohren des Tieres wurden abgeschnitten. "Man kann auch erkennen, dass es sich um eine Hündin handelt. Und sie hat sich ein Loch in die Zunge gebissen", sagt die Tierärztin, die anschließend die Polizei informierte. An dem Tier konnte sie keine Einschussverletzungen feststellen. Auch konnte sie ausschließen, dass es sich bei dem toten Tier womöglich um einen Fuchs handeln könnte.

Wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, holten Mitarbeiter des Wasser-Boden-Verbandes das massakrierte Tier ab. "Unklar ist, ob die Verletzungen dem Tier vor oder nach seinem Tod hinzugefügt wurden", sagte die Polizeisprecherin am Mittwoch. Der Wasser-Boden-Verband stünde in Verbindung mit dem Veterinäramt des Kreises. Wem das Tier gehörte, ist ebenfalls unklar.

FOTO: Andreas Rother

Ralf Seeger, Kampfsportler und Tierschützer, berichtet auf seiner Facebook-Seite von mehreren getöteten Hunden. Diese sollen am Holländer See und in der Nähe des Sees gefunden worden sein. Der Polizei ist jedoch bislang nur ein toter Hund bekannt.