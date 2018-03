Unfall in Sevelen

Ein 35 Jahre alter Mann ist am Morgen bei einem Verkehrsunfall auf der L 362 schwer verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es gegen 7.15 Uhr an der Kreuzung Issumer Straße/Nieukerker Straße. Eine 49-jährige Kerkenerin fuhr mit ihrem VW Bora auf der Nieukerker Straße in Richtung Sevelen, als es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Wagen eines 35-jährigen Issumers kam. Der 35-Jährige fuhr mit seinem VW Tiguan auf der Issumer Straße (L 362) in Richtung Aldekerk.

Der Tiguan überschlug sich nach dem Zusammenstoß und landete in einem Feld. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 49-Jährige blieb unverletzt. Sowohl der Bora als auch der Tiguan mussten abgeschleppt werden. Die L 362 war für die Dauer der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar.

Quelle: RP