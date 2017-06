Unglück am Eyller See in Kerken

Ein junger Mann aus einer Kerkener Flüchtlingsunterkunft ist im Eyller See ertrunken. Dabei soll er ein guter Schwimmer gewesen sein, sagt sein Freund.

Bei dem jungen Mann, der am Montag im Eyller See ertrank, handelt es sich anscheinend um einen 24-jährigen Tunesier. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Identität des Verstorbenen stehe aber noch nicht zweifelsfrei fest. Am Montag hatte es zunächst geheißen, der Tote sei etwa 18 Jahre alt.

Rettungstaucher fanden den 24-Jährigen am Montag gegen 18 Uhr leblos auf dem Grund des Sees.

Ein Freund des Ertrunkenen sagte der Polizei, der Tote sei ein guter Schwimmer gewesen. Warum er dennoch ertrank, ist weiter unklar. Der Freund hatte den 24-Jährigen vom Ufer aus noch lebend an einer Boje gesehen; kurz darauf ging er im Wasser unter und starb.

(sef)