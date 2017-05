Wachtendonk: Unternehmer reden über Breitband

Beim Frühstück am Freitag in Wachtendonk geht es ums schnelle Internet.

Ein Unternehmerfrühstück veranstaltet die Kreis-Wirtschaftsförderung in Wachtendonk. Das Treffen findet am Freitag, 5. Mai, von 9 bis 11 Uhr im Garten Komfort XL, Im Müldersfeld 10, in Wachtendonk statt.

Im Mittelpunkt steht das Thema "Standortfaktor Breitband: Bedarf von Unternehmen - zukunftsfeste Lösungen?" Der Breitbandkoordinator des Kreises steht als fachkundiger Ansprechpartner zur Verfügung. Zudem werden sich die Telekommunikationsanbieter in den nächsten Jahren stärker engagieren. Hierzu werden Uwe Abels vom Infrastrukturvertrieb West der Deutschen Telekom und Thomas Pantazidis von der Deutschen Glasfaser berichten. Die Gäste des Unternehmerfrühstücks dürfen Antworten auf Fragen nach der aktuellen und künftigen Breitband-Versorgung insbesondere in den Gewerbegebieten erwarten. Auch sollen beispielhafte Businesslösungen anhand von "Musterfirmen" präsentiert werden. Das Frühstück wird eröffnet durch die Präsentation lokaler Wirtschaftsthemen durch Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt. Außerdem wird die Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve regionale Entwicklungen bekanntgeben.

Interessierte können sich bei der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve unter Telefon 02821 72810 oder www.wfg-kreis-kleve.de anmelden.

Quelle: RP