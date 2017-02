später lesen Deutsche Bank in Geldern Versuchte Automatensprengung - Polizei verfolgt Räuber bis in die Niederlande FOTO: Sebastian Latzel FOTO: Sebastian Latzel 2017-02-24T09:41+0100 2017-02-24T10:52+0100

Am frühen Freitagmorgen lösten unbekannte Täter beim Versuch einer Geldautomatensprengung an der Hartstraße den Alarm aus und flohen. Die Polizei verfolgte sie bis in die Niederlande, wo die Räuber entkamen.