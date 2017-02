Geldern: Versuchte Sprengung: Ganoven hängen Polizei ab

Eine Verfolgungsjagd haben sich gestern am frühen Morgen Polizei und Ganoven nach einer versuchten Automatensprengung geliefert. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die bislang unbekannten Täter waren vermutlich per gefälschter Karte gegen 4.35 Uhr in das Foyer der Deutschen Bank an der Hartstraße in Geldern gelangt. Dort versuchten sie, das Bedienteil eines Geldautomaten zu manipulieren, um Gas in das Gerät zu leiten. Anschließend sollte der Apparat in die Luft gesprengt werden.

Dazu kam es aber nicht. Denn als sich die Täter an dem Automaten zu schaffen machten, wurde ein Alarm ausgelöst. Der laute Ton schlug die Unbekannten in die Flucht. Die packten sich wohl noch die Gasflasche und machten sich mit einem schwarzen SUV aus dem Staub. Die alarmierte Polizei entdeckte das Fahrzeug ohne Kennzeichen und nahm sofort die Verfolgung auf.

Statt anzuhalten, gaben die Täter richtig Gas. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der Geländewagen über die Venloer Straße (B 58) in Richtung Straelen. In Pont bog der Wagen nach Auwel-Holt ab. Die Verfolgungsjagd ging über Nebenstraßen weiter Richtung Grenze. In Velden in den Niederlanden raste der Pkw schließlich auf die A 67. Die Polizei setzte zwar nach, konnte dem Wagen schließlich aber nicht mehr folgen. Die Täter entkamen unerkannt.

Jetzt werden Zeugen gesucht. Auch die Aufzeichnungen der Überwachungskamera sollen ausgewertet werden. Gestern war in der Bank lediglich der betroffene Geldautomat gesperrt. Der andere Automat sowie die beiden Kontoauszugsdrucker waren weiterhin funktionsfähig. Die Bank hatte auch ganz normal geöffnet.

Hinweise an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880.

(zel)