später lesen Geldern VHS bietet Seminar über Oskar Kokoschka Teilen

Twittern





2017-02-03T18:03+0100 2017-02-04T00:00+0100

Im Mittelpunkt des Arbeitskreises Kunstgeschichte, der von der Volkshochschule Gelderland angeboten wird, steht demnächst der österreichische Maler, Grafiker, Bildhauer und Schriftsteller Oskar Kokoschka (1886-1980). Die Kunsthistorikerin Sabine Sander-Fell stellt Leben und Werk des bedeutenden Künstlers mit Bildpräsentationen vor. Eingeladen sind alle Kunstinteressierten, auch ohne Vorkenntnisse. Die Veranstaltungstermine finden in der Regel im Abstand von 14 Tagen statt. Das Seminar beginnt am Donnerstag, 16. Februar, um 16.30 Uhr in der VHS, Kapuzinerstraße 34, Geldern.