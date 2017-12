später lesen Geldern Volkshochschule bietet Fahrt zur Manet-Ausstellung 2017-12-22T16:52+0100 2017-12-23T00:00+0100

Eine Tagesfahrt nach Wuppertal ins Von-der-Heydt- Museum und ins Klingenmuseum im barocken Kloster in Gräfrath bietet die Volkshochschule Goch an. Die Tour am Sonntag, 4. Februar, dauert von etwa 8 bis 18 Uhr. Die Ausstellung präsentiert das ganze Oeuvre von Edouard Manet (1832- 1882), beginnend mit den ersten Versuchen als Schüler von Thomas Couture bis zu den strahlenden Gartenbildern aus Rueil von 1882. Die Fahrt ermöglicht eine Führung durch die Manet-Ausstellung und eine Führung im Klingenmuseum Solingen Gräfrath. Anmeldungen sind möglich bei der VHS-Geschäftsstelle Goch. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 02823 973113.