Feuer in Stall in Wachtendonk So retteten sich 300 Puten selbst vor einem Brand FOTO: Günter Jungmann

Twittern





2017-01-16T13:27+0100 2017-01-16T13:26+0100

In einem Putenstall in Wachtendonk hat es in der Nacht zu Montag gebrannt. An dem Gebäude ist Sachschaden entstanden. Die rund 300 Tiere konnten sich selbst vor dem Feuer retten.