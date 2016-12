Maskierte zünden Autos von NPDlern in Wachtendonk an

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch ein Auto in Wachtendonk angezündet. Das Feuer griff auf ein weiteres Fahrzeug über. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht die Täter.

Laut Polizei bemerkte ein Nachbar an der Eichenallee gegen 2.40 Uhr den Brand eines Ford S-Marx und eines Opel Astra. Zeitgleich sah er zwei dunkel gekleidete, maskierte Personen, die zu Fuß vom Tatort flüchteten.

Die Feuerwehr löschte den Brand. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Laut Polizei sind die Eigentümer beider Fahrzeuge politisch in der NPD aktiv. Die Ermittler gehen deshalb von einer politisch motivierten Tat aus. Deshalb hat der polizeiliche Staatsschutz in Krefeld die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen.

Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(lsa)