Am Montagmorgen, 16. Januar 2017, hat in Wachtendonk ein Putenstall gebrannt. Die Tiere haben sich selbst in Sicherheitgebracht. Ein Feuerwehrmann löscht den Brand.

Am Montagmorgen, 16. Januar 2017, hat in Wachtendonk ein Putenstall gebrannt. Die Tiere haben sich selbst in Sicherheitgebracht. Ein Feuerwehrmann löscht den Brand. weniger