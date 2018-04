Spezialkräfte stürmten Drogenlabor in Wachtendonk

Die Polizei hat in Wachtendonk einen mutmaßlichen Drogenbetrieb hochgenommen. Fünf Personen wurden festgenommen. Viele Details sind noch unklar. Von Michael Klatt, Wachtendonk

Der Konvoi kam am Dienstag um 12 Uhr mittags. Aus Richtung Kerken preschte auf der L140 eine lange Fahrzeugschlange Richtung Südwesten. Kurz vor der Kreuzung mit der Kempener Straße bogen die Polizeibusse und Feuerwehrwagen links ab und hielten auf ein Gehöft etwas außerhalb von Wachtendonk zu. Der Verdacht: Dort werden Drogen in großem Stil hergestellt. Eine Annahme, die sich etwas später als richtig erweisen sollte. "In einem Labor wurden Amphetamine im großen Stil produziert", teilte Karin Kretzer von der Pressestelle der Polizei Krefeld mit, die von einem "generalstabsmäßig vorbereiteten Einsatz" sprach.

Im Laufschritt hatten sich zuvor eine Hundertschaft und Spezialeinsatzkräfte dem Gebäude genähert und es umzingelt. Ein Hubschrauber schwebte über dem weitläufigen Gelände. Ein Mann wollte mit dem Fahrrad fliehen und wurde sofort festgenommen. Ebenso erging es vier weiteren Personen. Laut der Polizeipressesprecherin handelt es sich um einen 27-Jährigen und seine 22-jährige Lebensgefährtin, seine 53-jährige Mutter, seinen 29-jährigen Bruder und einen 21-Jährigen. "Alle sind polizeibekannt", sagte Karin Kretzer. Zur Staatsangehörigkeit der fünf Festgenommenen machte sie keine Angaben.

Gefahr für Ermittler

Mit Sicherheitswesten, zum Teil vermummt und mit Gasmasken näherten sich die Beamten dem Einsatzort. Sorgfalt und Eigensicherung seien oberstes Gebot gewesen, so die Pressesprecherin. "Es sind Chemikalien im Spiel. Das ist kein Problem, wenn sie ordnungsgemäß gelagert sind. Aber davon war nicht auszugehen."

Ob diese Drogenküche etwas mit dem Drogenlabor zu tun hat, das in einer vor kurzem abgebrannten Scheune in Wachtendonk entdeckt wurde, lässt sich bisher nicht sagen.

Nach rund zehn Minuten verließ der Helikopter den Einsatzort, wenige Minuten später zogen sich erste Trupps zurück. Vorbeifahrende Autofahrer bremsten ab und schauten sich die Bewegungen vor dem Hof an. Eine Rinderherde trabte auf der Weide von einer Seite zur anderen, einige Tiere blökten.

Zwei große Feuerwehrwagen fuhren um 12.50 Uhr auf das Gelände. "Die Polizei hat uns zur Unterstützung angefordert", erklärte Kreisbrandmeister Reiner Gilles auf Anfrage. Rund 120 Angehörige von ABC-Trupps hatten Spezialausrüstung dabei, standen in Bereitschaft, um eventuelle Gefahren durch Chemikalien und andere Stoffe zu bannen.

Genaueres über den Drogenfund, zum Beispiel über den Marktwert, konnte die zuständige Staatsanwaltschaft Kleve kurz nach 14 Uhr noch nicht mitteilen. Oberstaatsanwalt Johannes Hoppmann kündigte für den späteren Nachmittag eine gemeinsame Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft an.