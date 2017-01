Sven Plöger: Wann wird's mal wieder richtig Winter, Herr Plöger?

Es ist verflixt: Wenn es am Niederrhein schneit, dann immer nur Puderzuckerrationen. Warum ist das so? Ein Gespräch mit dem ARD-Wetterexperten Sven Plöger.

Herr Plöger, wir sind genervt. Aus allen Ecken Deutschlands bekommen wir in diesen Tagen per Whatsapp Bilder von Freunden im Schnee gesendet, nur hier liegt nie richtig was. Dieses kleine bisschen Puderzucker auf dem Boden in den vergangenen Tagen kann doch nicht ernsthaft alles gewesen sein. Sie sind Wetterexperte und können mir erklären: Warum schneit es am Niederrhein fast nie richtig?

Sven Plöger Ihre Beobachtung stimmt. Der Niederrhein ist wirklich nicht verwöhnt, was den Schnee betrifft. Das hat zwei Gründe. Erstens liegt der Niederrhein tief. In Bayern ist man schnell 500 Meter über dem Meeresspiegel, der Niederrhein liegt 40 bis 50 Meter über dem Meeresspiegel - allein deshalb ist es am Niederrhein schon wärmer. Außerdem liegt der Niederrhein in Deutschland sehr westlich. Die Kälte und damit der Schnee kommen aber in Deutschland häufig aus Richtung Osten. Auch deshalb fällt am Niederrhein tendenziell weniger Schnee. Man kann auch sagen: Der Niederrhein ist maritim, der Süden und Osten kontinental geprägt.

Vor einigen Jahren titelten Kollegen meiner Zeitung mal mit der Frage: "Nie mehr Schnee im Rheinland." Sie beriefen sich zwar auf Forschungsergebnisse - aus dieser Zeile sprach aber die Furcht des schneeliebenden Journalisten, einen richtigen Winter hier nie mehr erleben zu können?

Plöger Diese Sorge kann ich Ihnen nehmen. Auch am Niederrhein kann mal richtig Schnee fallen, und sogar in diesem Jahr noch. Kaltluft aus Russland kann bei bestimmten Wetterlagen auch einmal bis an den Niederrhein kommen. Es kann sogar vorkommen, dass kalte Luft von Grönland über den Atlantik hinweg von Süden aus hoch an den Niederrhein kommt. Das ist der Trost des Meteorologen: Alles ist möglich. Aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit für Schnee am Niederrhein geringer als anderswo.

Manchmal haben wir den Eindruck: Der Niederrhein ist die schneeärmste Region Deutschlands. Überall ist es im Winter schöner als hier.

Plöger Definitiv ist es eine der Regionen, wo am wenigsten Schnee fällt. Aber auch Niedersachsen mit der Grafschaft Bentheim, dem Emsland oder den Nordseeinseln ist vom Schnee nicht verwöhnt. Das ist eben der Einfluss der Nordsee, die verhindert, dass es richtig kalt wird.

Das tröstet aber jetzt auch nur unwesentlich.

Plöger Jeder bekommt das Wetter, das er verdient.

Danke für Ihr Mitleid. Dann die nächste Frage: Fällt eigentlich generell weniger Schnee in den vergangenen Jahren als früher?

Plöger Ja, das stimmt. Im Mittel gibt es weniger Schnee. Aber Wetter schwankt. Es gibt milde und kalte Winter - auch in Zukunft. Um sichere Aussagen über einen Klimatrend zu treffen, muss man einen Zeitraum von 30 Jahren oder mehr betrachten. Da sieht man, dass es damals etwas mehr geschneit hat als heute. Das hängt mit der Temperaturveränderung zusammen. In Deutschland ist die Temperatur in den vergangenen 100 Jahren im Mittel um 1,1 Grad Celsius gestiegen. Die Winter sind dabei sogar noch auffälliger wärmer geworden als die Sommer.

Wie kommt es wettertechnisch, dass es schneit, und wie ist es zu erklären, dass wir manchmal drei Grad Celsius im Plus liegen und doch Schnee fällt?

Plöger Das ist einfach zu erklären. Niederschlag kommt von oben, aus kälteren Luftschichten. Von dort tritt er in wärmere Luftschichten ein, möglicherweise mit leichten Plusgraden. Die Zeit, die die fallende Schneeflocke jedoch in der Luft mit mehr als null Grad verbringt, ist zu kurz, um vollständig zu tauen. In starken Schauern, in denen der Schnee mit massiven Abwinden extrem schnell zu Boden gedrückt wird, kann es sogar bis plus acht Grad noch schneien, etwa bei typischem Aprilwetter. Manchmal ist die Luft zwar schon kalt genug, doch der Boden noch zu warm. Dann bleibt der Schnee nicht liegen, weil er am Boden wegtaut. Unangenehm der umgekehrte Fall: Der Boden ist gefroren und es regnet. Dann gefriert das Wasser auf dem Boden sofort, es gibt Blitzeis.

Schauen wir auf die kommenden Tage. Wie wird denn jetzt das Wetter, Herr Plöger. Wann ist mal wieder Schnee in Aussicht?

Plöger Zum Wochenende beginnt unser Hoch zu schwächeln. Ab Samstagabend könnte es hier und da Niederschlag geben, aber nicht viel. Anfangs ist gefrierender Regen oder Schneeregen nicht ganz ausgeschlossen, wahrscheinlich geht es aber gleich mit Regen los, denn die Temperaturen klettern langsam wieder über den Gefrierpunkt.

SEBASTIAN PETERS FÜHRTE DAS INTERVIEW.

