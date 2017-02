Geldern: Warten auf Weezer Tempo-30-Zone

Sorgen bereitet manchem Bürger die Situation auf der Kardinal-von-Galen-Straße. Dort überqueren viele Kinder die Fahrbahn. Hanne Peters regt eine Geschwindigkeitsbegrenzung an. Die Experten prüfen die Sache noch. Von Michael Klatt

Schnelle Autos und kleine Kinder - das lässt den Blutdruck vor lauter Sorgen steigen bei Verkehrsexperten und Erziehungsberechtigten. Diese Situation gibt es derzeit in Weeze auf der Kardinal-von-Galen-Straße. Dort befinden sich sowohl die Petrus-Canisius-Grundschule als auch der St.-Cyriakus-Kindergarten. Zugleich ist die Straße eine von Weezes Hauptverkehrsadern. Dort fährt entlang, wer zum Zentrum, zum Bahnhof, zum Flughafen und zu den Wohngebieten möchte.

Eine ungute Gemengelage, findet zum Beispiel Hanne Peters. Sie beobachtet immer wieder gefährliche Situationen. "Viele Autos sind dort recht schnell unterwegs", berichtet die Frau, von der ein Enkelkind die Schule, ein anderes den Kindergarten besucht. Sie wandte sich an den RP-Bürgermonitor mit der Forderung, in diesem Bereich der Straße eine Tempo-30-Zone einzurichten. Sie berief sich dabei auf Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und argumentierte, dass an einem Kindergarten grundsätzlich Tempo 30 gelten solle. Und hier komme sogar noch eine Grundschule hinzu. Dass es in der Nähe eine Fußgängerampel gibt, sieht Hanne Peters nicht als Hinderungsgrund. Häufig sieht sie Kinder an anderen Stellen über die Straße laufen.

Ihr Vorschlag steht noch auf dem Prüfstand. Es könnte sein, dass eine neue Regelung der Initiative zum Erfolg verhilft, wie Georg Koenen vom Weezer Ordnungsamt gestern andeutete. In der Gemeindeverwaltung jedenfalls stößt eine Tempo-30-Zone auf Gegenliebe. Und auch die Polizei ist der Sache gegenüber nicht abgeneigt. "Generell schließt eine Ampel eine Tempo-30-Zone nicht aus", äußerte sich Kreispolizei-Pressesprecher Michael Ermers gegenüber der RP-Redaktion.

Mittlerweile hat es ein Treffen der zuständigen Behörden gegeben: Gemeindeverwaltung, Straßenverkehrsamt und Polizei. Ordnungsamtsleiter Koenen teilte gestern mit, dass die neue Regelung, wonach auch bei einer Fußgängerampel eine Tempo-30-Zone denkbar sei, die Grundlage dieses Gesprächs gewesen sei. "Die Richtlinien liegen noch nicht vor." Aus diesem Grunde konnte auch noch keine Entscheidung gefällt werden, es werde noch geprüft. "Wenn es zulässig ist, dann könnte es auch umgesetzt werden." Eine neuer Gesprächstermin zwischen den Verkehrsexperten ist laut Koenen noch nicht anberaumt worden.

