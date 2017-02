Geldern: Wenn der Bissen im Hals stecken bleibt

Die Gastroenterologie im St.-Clemens-Hospital hat einen Notdienst "rund um die Uhr" eingerichtet.

Einmal nicht richtig gekaut, schon ist es passiert. Der Bissen steckt im Hals. "Eine Nahrungsbolus-Obstruktion - so die medizinische Bezeichnung für den steckengebliebenen Speisebrei in der Speiseröhre - ist gerade in der Grillsaison ein häufiges Problem", sagt Dr. Kerem Bulut, Chefarzt der Gastroenterologie im St.-Clemens-Hospital. Rutscht der Brocken nicht von allein weiter, wird das Verschlucken zum Notfall.

Seit Oktober gibt es im Gelderner Krankenhaus einen 24-Stunden-Notdienst in der Gastroenterologie. Also der Abteilung, die sich mit dem Magen-Darm-Trakt und verbundenen Organen wie Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse befasst. Nun zieht das Haus ein erstes Resümee.

Etwa zwei- bis dreimal pro Woche gehen auch nachts und am Wochenende die Lichter in den endoskopischen Behandlungsräumen an. Neben einem Bolus sind es vor allem akute Beschwerden bei Gallensteinen und unklare Blutungen aus Magen oder Darm, die eine schnelle Versorgung notwendig machen. "Die Häufigkeit der Einsätze zeigt uns, wie dringend dieser Notdienst erforderlich war", sagt Kerem Bulut. "Wir haben damit eine Lücke in der wohnortnahen Versorgung geschlossen."

Gemessen an allen Untersuchungen machen diese Notfälle jedoch nur einen Bruchteil der Versorgungsleistungen aus. Rund 4500 Endoskopien haben die Gastroenterologen in 2016 durchgeführt. "Das ist ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Vorjahr", betont Bulut, der den Erfolg an vielen Parametern festmacht. "Wichtig ist, dass wir das komplette Behandlungsspektrum der Gastroenterologie abdecken."

Neben der Spiegelung von Magen und Darm gehören dazu auch endoskopische Eingriffe an Bauchspeicheldrüse, Galle und Gallengang sowie Video-Kapsel-Endoskopien. Hinzu kommt die moderne Ausstattung der Abteilung. "Im vergangenen Jahr haben wir neben der Schaffung neuer Räume rund eine halbe Million Euro in neue Geräte investiert", überschlägt der Kaufmännische Direktor Christoph Weß.

Einige Vorteile der neuen Technik spüren die Patienten unmittelbar. So verhindert der Einsatz von CO2 bei Darmspiegelungen, dass sich die Patienten anschließend aufgebläht fühlen. Eine Tagesklinik ermöglicht die Überwachung ambulanter Patienten vor und nach der Untersuchung in einem geschützten Bereich. Komplettiert wird das gastroenterologische Gesamtpaket im St.-Clemens-Hospital durch eine hepatologische Ambulanz und eine Spezialsprechstunde für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen.

Zum Teil nehmen die Betroffenen dafür lange Anfahrten in Kauf. Das Einzugsgebiet erstreckt sich vom Norden des Kreises bis nach Düsseldorf, von der niederländischen Grenze bis nach Duisburg. "Gerade bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa ist eine gute Vertrauensbasis zwischen Patient und Arzt sehr wichtig, da die Erkrankten zeitlebens auf medizinische Behandlung angewiesen sind", sagt Kerem Bulut.

Quelle: RP