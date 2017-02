Wachtendonk: Wenn Vogel Niko über die Ehe sinniert

Unter dem Motto "Was sich liebt, das jeckt sich" kam bei der Kappensitzung in Wachtendonk keine Langeweile auf. Es gab hohen Besuch vom Wankumer Dreigestirn und spektakuläre Tänze mit tollen Hebefiguren. Von Julia Schäfer

Trotz Sticheleien zwischen den Gemeinden können Wachtendonker und Wankumer am besten zusammen feiern. Unter dem Motto "Was sich liebt, das jeckt sich" kam bei der Kappensitzung in Wachtendonk keine Langeweile auf. Das ließen sich auch der Bürgermeister von Wachtendonk und der Ortsvorsteher von Wankum nicht entgehen.

Nach der musikalischen Eröffnung durch den Musikverein Lyra um 19.11 Uhr eroberten die "Funkensternchen" aus Wachtendonk die Herzen der Narren. Der Gardetanz der vier- bis achtjährigen Mädchen begeisterte die bunte Menge im Saal und natürlich wurde lautstark eine Zugabe gefordert. Auch die "Funkenkracher" durften nicht ohne einen zusätzlichen Tanz die Bühne verlassen. Die Narren klatschten begeistert zur Musik mit, während die Mädchen und Jungen einhändige Radschläge, Hebefiguren und Pyramiden zeigten. "Funkensternchen" und "Funkenkracher" wurden zu Recht mit einer Rakete gefeiert. "Da muss man sich um den Nachwuchs keine Sorgen machen", kommentierte Moderator Manuel Bodden.

Weiter ging es mit Bauchrednerin Rebecca van Hüth aus Wankum. Sie und ihr sprechender Vogel Heiko brachten die Leute mit Geschichten über die Ehe und Flirtseminare zum Lachen. Nach ihrem Auftritt beehrte das diesjährige Dreigestirn die Kappensitzung mit einem Besuch. Bauer Simon, Prinz Joachim und Jungfrau Corinna vom Wankumer Spielmannszug betraten in prächtigen Kostümen die Bühne. Mit Flöten und Trommeln begleitete der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wankum ihr Dreigestirn beim Tanz. Prinz Joachim legte einen Schuhplattler aufs Parkett und Bauer Simon und Jungfrau Corinna tanzten zusammen. Bauer Simon bekam einen extra Applaus. Schließlich ist er erst 15 Jahre alt und hält - nach eigener Aussage - den Verein in Schwung. Im Anschluss waren die Jecken im Saal gefragt. Zum Lied "Allee Allee" tanzten sie alle mit.

Für den folgenden Auftritt der Showtanzgruppe "Family for Dance" aus Straelen wurde die Bühne in eine Hotelkulisse verwandelt. Die Truppe war kurzfristig eingesprungen - nicht als Notnagel, sondern als Highlight. In Portieruniformen tanzten sie mit Tabletts und zeigten einen ordentlichen Hüftschwung in Hausmädchenkleidung mit Staubwedeln und Putzlappen. Eine weitere Facette des Karnevals brachte die etwas andere Tanzgarde "Feel Jeck" aus Wachtendonk auf die Bühne. Die jungen Männer und Frauen tanzten zu schneller Musik und zeigten viele Hebefiguren und eindrucksvolle Kunststücke. "Gut, dass die Bühnendecke so hoch ist", sagte Bodden nach dem Auftritt, "ich bin hin und weg!" Bemerkenswert ist, dass sich die vierzehnköpfige Gruppe ihre Choreographie selbst ausgedacht hat.

Später am Abend nahm Stewardess Marina den Saal mit nach Afrika, Russland und ins Kanzleramt. Wachtendonker und Wankumer Narren feierten im Anschluss mit dem A-Team, den WCC-Dancegirls und "Sternrocker" bis in die Nacht. "Und nicht vergessen", erinnerte Prinz Joachim, "wir sehen uns in Wankum beim Karnevalszug am 19. Februar."

Quelle: RP