Geldern: Wir lieben Weihnachten

Für Gerd Tissen aus Veert ist die Weihnachtszeit die schönste im Jahr. Dann baut er seine riesige Krippenlandschaft auf und schmückt Haus und Garten. Mittlerweile bekommt er Hilfe von Enkel Jan (6). Von Christoph Kellerbach

Wenn man vor seinem Haus steht, wird es einem klar: Gerd Tissen liebt die Weihnachtszeit und alles, was damit zu tun hat. Lichterketten, bemalte Figuren und noch einige Verschönerungen mehr sind zu sehen. Aber das ist nur der Anfang, denn wenn sich die Tür an der Eintrachtstraße 24 öffnet, dann fühlt man sich wie ins Winter-Wunderland versetzt. Schneemann-Figuren, Anhänger, ein aufwendiger Adventskranz: Hier hat man es definitiv mit einem Profi zu tun.

Doch das Prunkstück seiner Sammlung steht draußen auf seiner überdachten Terrasse: Eine riesige Krippenlandschaft mit allein 150 Tierfiguren, zahlreichen Bäumen, Sträuchern und natürlich Menschen. Man kann sich gar nicht satt sehen an der Detailverliebtheit. Flankiert wird das Ganze von weiteren Porzellanmodellen und Lichterketten. Das epische Krippengelände in Kombination mit den verschiedenen anderen festlichen Ausstellungsstücken lässt den Charme eines großen Weihnachtsmarktes entstehen.

Über zweieinhalb Tage sitzt Gerd Tissen jedes Mal allein am Aufbau der Landschaft. "In meiner Kindheit hatten wir zu Hause auch immer eine große Krippe und das war einfach das Schönste an Weihnachten." Seit rund zehn Jahren fertigt er diese faszinierenden Festtags-Panoramen an und seit einiger Zeit hilft ihm auch sein Enkel Jan (6) dabei. "Wir suchen dann im Wald Wurzeln und bemooste Zweige, mit denen man die Landschaft bauen kann. Dazu kommen noch sieben Kisten Moos, die gekauft werden, da man die nicht einfach so im Wald holen darf. Bei den anderen Sachen, den Wurzeln und Ästen, kann man danach fragen." Sein Enkel hat immer viel Spaß daran, die Krippenwelt aufzubauen und einzelne Feinheiten zu verändern: "Das ist richtig schön und ich verbringe Zeit mit meinem Opa. Ich habe Lust, auch mal so etwas zu machen."

Und das freut wiederum Gerd Tissen, "denn ich finde es schade, wenn dieses klassische Festtagsbrauchtum wegfällt".

Deshalb ist er auch seit Mitte der 80er Jahre als Nikolaus unterwegs und hat pro Jahr etwa 15 verschiedene Häuser, die er in dieser Zeit besucht. "Dabei gehe ich direkt auf die Kinder ein, denn ich will nicht, dass die Angst kriegen. Ich bette den Besuch in eine Geschichte ein. Dabei spreche ich auch erst an, was die Kleinen vielleicht falsch gemacht haben, bevor ich abschließend natürlich zu den guten Sachen komme."

Der Freund des Brauchtums mag auch Ostern sehr, "aber auch wenn ich da einige Figuren habe, kann man eben nicht so viel Schönes damit machen, wie mit Weihnachten". Seit kurzem ist er in Rente und arbeitet nicht mehr als Pflanzenverkäufer bei Rütter in Pont. So hatte er Zeit, im zweiten Jahr in Folge mit anderen zusammen eine Weihnachtsfeier für die Nachbarschaft in seinem Vorgarten zu organisieren. "Denn es kann ja nicht sein, dass man nur zu Beerdigungen zusammenkommt."

Viele neugierige Nachbarn schauen jedes Jahr bei ihm und seinem Weihnachtszauber vorbei. Die Bilder seiner Krippenlandschaft wurden bei Facebook tausende Male angeklickt. "Doch am Wichtigsten ist es mir, das alte Brauchtum weiterzugeben und zu zeigen, dass es viel Spaß machen kann."

Quelle: RP