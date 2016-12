Stadtwerke Geldern Präsentieren Verschwundene Orte (1): Wo die Feuerwehr zuhause war

Die Brandbekämpfer und Lebensretter sind innerhalb Gelderns schon ein paar Mal umgezogen. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude am Nordwall zerstört und wieder aufgebaut. Begonnen hat aber alles in der Kirchstraße. Von Bianca Mokwa

Geldern Mit einem lauten "Kawumm" fiel auch der letzte Rest der Gelderner Feuerwache am Nordwall. Zurück blieb eine Staubwolke. Am 11. August 2009, zur besten Fernsehzeit um 20.15 Uhr, wurde der 19,50 Meter hohe Schlauchtrockenturm gesprengt. Er machte dem heutigen Elektronikmarkt Medimax Platz. Da hatten die Feuerwehrkameraden aber schon längst ihr Quartier an der Königsberger Straße 50 bezogen. So gesehen sind sie immer ein Stückchen weiter aus der Innenstadt herausgerückt. Denn das allererste Gerätehaus stand in der Kirchstraße.

Zu sehen ist davon heute nichts mehr. Es handelt sich um einen wahrhaft verschwundenen Ort. Wo ehemals die Spritzenfahrzeuge untergebracht waren, ist heute eine Grünfläche. Das Feuerwehrgebäude stand am heutigen Kleinen Markt. Heute wäre das Immobilienbüro Eck der Nachbar von gegenüber. Früher war die Straße, die auf die Pfarrkirche zugeht, beidseitig bebaut. Das Feuerwehrhaus war als solches gut zu erkennen. Es hatte zwei große Torbögen und beherbergte vor der Zeit der Spritzenfahrzeuge Postkutschen. Im Zuge der Eisenbahn hatten die irgendwann ausgedient.

Die Organisation einer Feuerwehr hingegen wurde immer dringlicher. Früher galt das Nachbarschaftsprinzip. Ab der Feuerlöschordnung vom 26. März 1840 hatte jedes Haus einen Ledereimer mit Hausnummer, der einzig und allein dazu zu verwenden war, ihn bei Feuer mit Wasser zu füllen und zu löschen. Gut 20 Jahre später gründete sich eine Turnerfeuerwehr. Aber gemeinsam mit dem städtischen Brandkorps und dem Feuerlöschkorps war das eine nicht wirklich zuverlässige Institution. Das änderte sich mit der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr 1885. In den Statuten wurden folgende Grundsätze festgeschrieben: Nüchternheit im Dienst, Pünktlichkeit, Ruhe, Ausdauer, Gehorsam, Mut und Besonnenheit. Gestartet wurde mit 30 Aktiven. 1932 erfolgte der Umbau des Gerätehauses an der Kirchstraße für die motorisierten Spritzen. Das Gerätehaus war bald zu klein. Es wurde am Nordwall 59 ein neues gebaut und 1935 eingeweiht. "Wenn es in Geldern brannte, das war ein Ereignis", erinnert sich Stadthistoriker Heinz Bosch. "Alle Blagen sind dann dahin."

Die Freude am neuen Feuerwehrhaus währte aber nicht lang. Nach nur zehn Jahren, bei den verheerenden Bombenangriffen auf Geldern am 14. Februar 1945, wurde das Gerätehaus am Nordwall zerstört. Es gab ein "Notgerätehaus" bei Beterams. Dort wurde die Feuerwehrspritze geholt, um das brennende Krankenhaus zu löschen. Nach dem Krieg hatten die Kameraden mit vielen Problemen zu kämpfen. Notgerätehäuser gab es auch bei Deckers am Harttor, und als solches diente auch eine Garage der Firma Seiler am Ostwall. Beim ersten Einsatz blieb die Zugmaschine wegen Kraftstoffmangels stehen, die einzige Motorspritze funktionierte im Oktober 1945 nicht, weil die Zwölf-Volt-Batterie ihren Geist aufgab, und die Schläuche hatten nur noch eine Gesamtlänge von 300 Metern. Nachzulesen ist das in der Illustrierten Geschichte der Stadt Geldern von Heinz Bosch.

Aber es ging auch wieder aufwärts. Das Feuerwehrhaus am Nordwall wurde neu gebaut und um ein Stockwerk erhöht. 1963 erfolgte der Anbau der Fahrzeughalle, 1967 der Schulungsraum und der Umbau des Gerätehauses. Irgendwann war auch an dieser Stelle keine Expansion mehr möglich. Ein Neubau war die Lösung. 1988 war die Einweihung des nigelnagelneuen Gerätehauses auf der Königsberger Straße. Die Pfadfinder nutzten das alte Gebäude der Feuerwehr auf dem Nordwall, und Eisen Schmitz verwendete Teile des Gebäudes als Lagerraum, bis 2009 der endgültige Abriss kam.

Theo Sieben, bis 2009 Löschzugführer und Archivar der Gelderner Feuerwehr, hat die letzten Sekunden des Feuerwehrturmes am Nordwall fotografiert und in einem Album dokumentiert. Ein bisschen wehmütig wird er beim Anblick der Bilder. "Ja Gott, was soll man machen? Es war eine schöne Zeit", sagt er im Rückblick. Es gibt aber auch viel Grund zur Freude. "Die Feuerwehr war immer hoch geachtet", drückt es Stadthistoriker Heinz Bosch aus. "Die ist praktisch immer da."

