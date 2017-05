später lesen Issum Zertifikat und Tipps für Issums Dorfleben FOTO: gemeinde FOTO: gemeinde 2017-05-02T17:32+0200 2017-05-03T00:00+0200

Fast fünf Tonnen Kohlendioxid werden über die gesamte Lebensdauer eingespart und außerdem 85 Prozent der Stromkosten: So lautet die positive Bilanz der neuen LED-Straßenbeleuchtung der Gemeinde Issum. Dafür gab es nun ein Zertfikat, das Bundesministerin Barbara Hendricks persönlich an Bürgermeister Clemens Brüx überbrachte. Immerhin gab es aus ihrem Ministerium im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative 100.000 Euro. Brüx blättert ein bisschen zurück und stößt auf den Beschluss vom 1. Dezember 2015 vom Bauausschuss. "Da war ich gerade sechs Wochen im Amt", sagt der Bürgermeister. Veranschlagt wurden damals 800.000 Euro. 1800 Lichtpunkte sind saniert worden, in Schaltkästen ist investiert worden, und es habe Lückenschlüsse gegeben, also mehr Laternen stehen nun in einigen Straßen. Hendricks lobt, das gebe mehr Sicherheitsgefühl. Von Bianca Mokwa