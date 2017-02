später lesen Geldern Züchtersonntag Warendorf: Neuzugänge stehen im Fokus Teilen

2017-02-08T17:58+0100 2017-02-09T00:00+0100

Im NRW-Landgestüt in Warendorf findet am Sonntag, 12. Februar, der erste von zwei Züchtersonntagen statt. Ab 11 Uhr werden rund 25 Top-Vererber unter dem Sattel und am Sprung präsentieren. Bernd Richter, Auktionsleiter des Westfälischen Pferdestammbuchs, wird die Auftritte kommentieren. Im Mittelpunkt stehen vor allem die dreijährigen Neuzugänge. Das Gros von ihnen wird den ersten Auftritt unter dem Sattel absolvieren. Zu den dressurbetonten Youngstern zählen die Prämienhengste Velvet und Fürst Romanov sowie Don Allegro. Der westfälische Dressur-Reservesieger Zoom wird sich ebenso wie der Spring-Nachwuchs im Freispringen zeigen. Dazu zählen Deville, der Spring-Reservesieger von Münster-Handorf, der typvolle Come to win AH und der in Hannover gekörte Landan. Das Landgestüt Celle, welches mit dem Landgestüt Warendorf kooperiert, wird mit einem Junghengst nach Westfalen kommen. Von Stephan Derks