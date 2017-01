später lesen Polizei bittet um Hilfe 13-Jähriger Junge wieder da Teilen

Seit Donnerstagmorgen suchte die Polizei nach einem 13-jährigen Jungen aus Goch. Der Junge wurde seit der Pause in einer Schule in Rees nicht mehr gesehen. Am frühen Abend die gute Nachricht: Er ist wohlbehalten aufgetaucht.