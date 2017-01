Uedem: 2,55 Millionen Euro fürs Gewerbegebiet

Drei größere Vorhaben stehen 2017 auf der Uedemer Investitionsliste: Der Ostteil des Gewerbegebiets soll erschlossen, die Umbauarbeiten an der Geschwister-Devries-Schule fortgesetzt und die Kettelerstraße ausgebaut werden. Von Michael Baers

Kurz vor dem Jahreswechsel stellte der Bürgermeister der Gemeinde Uedem, Rainer Weber, den Haushaltsplan 2017 vor. Erträgen von rund 16,4 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 17,8 Millionen Euro gegenüber. Nur dank eines Griffs nach den Rücklagen kann der Haushalt, sollte er so vom Rat beschlossen werden, ausgeglichen werden. Damit würde die Ausgleichsrücklage am Ende des Jahres 2017 von 5,5 Millionen Euro auf 4,1 Millionen Euro sinken. (Prognostiziert ist ein weiteres Schrumpfen der Rücklage bis 2020 auf rund eine Million Euro.)

Dennoch möchte und muss die Schustergemeinde laut Verwaltung in diesem Jahr einige Projekte vorantreiben. "Trotz knapper werdender Finanzmittel investiert die Gemeinde auch 2017 wieder erhebliche Finanzmittel in die kommunale Infrastruktur", so Weber in seinem Neujahrsgruß. Allen voran nennt er dabei den Ausbau der Kettelerstraße einschließlich Kanalerneuerung mit rund 800.000 Euro. Außerdem die "bituminöse Erneuerung" der Wirtschaftswege Im Heidkamp mit 59.000 Euro und Läpperstraße (Teilstück zur B67) mit 58.000 Euro.

Deutlich kostspieliger wird das Vorhaben, dass der Gemeinde künftig wieder mehr Gewerbesteuereinnahmen bescheren soll. Die sind in Uedem von 2015 auf 2016 um rund 300.000 Euro gesunken und gelten gemeinhin als wichtiger Bestandteil kommunaler Haushaltsplanung. Laut Etatplan rechnet Weber 2017 in diesem Bereich wieder mit einer leichten Steigerung (von 4 Millionen Euro auf 4,1 Millionen Euro) und möchte die Gemeinde weiterhin für Unternehmen attraktiv gestalten. Dazu sollen 2017 2,55 Millionen Euro, also rund 15 Prozent der gesamten Aufwendungen, in die Hand genommen werden. Finanziert werden sollen damit die Bauarbeiten zur Erschließung des Ostteils des Gewerbegebietes (zweite Reihe, Teilstück zwischen den zu verlängernden Stichstraßen) südlich der Molkereistraße sowie die dortige Kanalerweiterung. Der Beginn der Arbeiten ist für März 2017 vorgesehen.

Eine Weile später, in den Sommerferien, soll dann der zweite Teilabschnitt zur energetischen Sanierung der Geschwister-Devries-Schule erfolgen. Bei der Gelegenheit wird die Grundschule durch den Einbau von zwei Aufzügen auch gleich barrierefrei ausgebaut, so dass künftig eine inklusive Beschulung möglich ist. Weber: "Die Schulbaumaßnahme, die rund 1,050 Millionen Euro kosten wird und zum Teil (362.700 Euro) aus dem Förderprogramm ,Gute Schule 2020' finanziert wird, soll Ende des Jahres 2017 fertiggestellt sein. Darüber hinaus sollen aus diesem Förderprogramm auch die Anschaffung von 13 interaktiven Whiteboards (elektronische Tafelsysteme) mit einem Kostenumfang von rund 70.000 Euro und die Ausstattung eines neuen Computerraumes mit 34.000 Euro im Anbau der Grundschule finanziert werden."

Insgesamt handelt es sich bei den drei Projekten um eine Investitionssumme von rund 4 Millionen Euro. Der Rat wird in seiner nächsten Sitzung (ein Termin ist noch nicht bekannt) darüber abstimmen.

Quelle: RP