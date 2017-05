später lesen Goch 76-jähriger Radfahrer aus Goch verletzt 2017-05-04T18:33+0200 2017-05-05T00:00+0200

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr war ein 76-jähriger Mann aus Goch mit einem Fahrrad auf dem vorfahrtsberechtigten linken Radweg der Karl-Arnold-Straße in Weeze in Richtung Marienwasserweg unterwegs. Dieser Radweg ist für beide Richtungen freigegeben.