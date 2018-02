später lesen Goch-Kessel Bauarbeiten an der Niers in Kessel beginnen FOTO: Evers FOTO: Evers 2018-02-25T17:37+0100 2018-02-26T00:00+0100

Der Niersverband hat mit den Arbeiten am ersten Bauabschnitt zur naturnahen Umgestaltung der Niers in Kessel begonnen. Der Bodenaushub wird durch eine Fachfirma abgefahren. Der Niersverband rechnet während der Bauzeit bis in den Sommer hinein mit einem phasenweise erhöhten Lkw-Aufkommen in Kessel. Die Abfuhr erfolgt vom Baufeld über die Nergenaer Straße, die Kranenburger Straße und die Driesbergstraße durch Kessel. Der Niersverband bittet die Anwohner um Verständnis.