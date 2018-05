Blindgänger in Goch soll am Abend entschärft werden

In der Gocher Innenstadt ist am Donnerstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll um 20 Uhr entschärft werden.

Wie die Feuerwehr Goch mitteilte, wurde die Bombe an der Hülmer Straße in der Gocher Innenstadt entdeckt. Es handelt sich um eine zehn Zentner schwere Fliegerbombe, die gegen 20 Uhr entschärft werden soll.

Am Abend werden zwei Sicherheitszonen rund um den Fundort eingerichtet. Zone 1 hat einen Radius von 500 Metern. Diese Zone muss bis spätestens 19 Uhr vollständig geräumt sein. Zone 2 hat einen Radius von 1000 Metern. Menschen, die innerhalb dieser Zone leben, sollen ihre Häuser ab 19 Uhr nicht mehr verlassen.

Innerhalb der Zone 2 liegen die Bahntrasse sowie die A57 in Richtung Niederlande. Beide Strecken müssen gesperrt werden. Für Betroffene ist eine Anlaufstelle in der Feuerwache am Höster Weg eingerichtet.

Mehr Infos und eine Karte gibt es hier.

Anmerkung der Redaktion: In einer älteren Version dieses Textes hatten wir berichtet, dass die Bestimmungen für die Sicherheitszonen um 18 Uhr in Kraft treten. Die Feuerwehr hat diese Angabe nachträglich auf 19 Uhr korrigiert.

(sef)