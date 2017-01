Goch: Brand in einer Lagerhalle

Brand in einer Lagerhalle

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Feuer bereits erlöschen.

Aus unklarem Grund hat es Mittwochmorgen in einer Werkhalle an der Siemensstraße im Gocher Industriegebiet West gebrannt. Als die ersten Mitarbeiter eines im linken Teil der Halle ansässigen Unternehmens zur Arbeit erschienen, bemerkten sie starken Brandrauch und alarmierten die Feuerwehr. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Löschzüge Stadtmitte war die Lage unklar. Es war zwar Brandrauch, jedoch kein Feuerschein auszumachen. Die Erkundung ergab, dass es im hinteren Bereich der Halle auf einer Fläche von rund 15 Quadratmetern gebrannt hatte. Hier sind mehrere Werkbänke aufgestellt, an denen Mitarbeiter des Unternehmens Armaturen instand setzen. Wodurch und wann der Brand hier entstand, ist unklar. Wahrscheinlich sind die Flammen mangels Masse selbstständig erloschen. Die Einsatzkräfte führten Nachlöscharbeiten durch. Im Anschluss wurde die komplett verrauchte Halle belüftet.

Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Bernd Hüsmann und Brandoberinspektor Stefan Bömler waren 45 Einsatzkräfte aus Goch, Asperden und Pfalzdorf rund 1,5 Stunden vor Ort. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschadens ist nicht beziffert. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Quelle: RP