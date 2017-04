später lesen Feuer in Uedem Dachstuhl steht in Flammen FOTO: Schulmann 2017-04-16T15:01+0200 2017-04-16T15:00+0200

Großeinsatz für die Feuerwehr: In Uedem ist am Ostersonntag ein Dachstuhl in Brand geraten. Bis in den Nachmittag hinein waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, Glutnester zu löschen.