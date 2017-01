Goch: Das Gocher Prinzenpaar bei der Arbeit

Am Freitag werden aus Johannes Polders (27) und Lisa Verpoort (25) bei der Prinzenkür Johannes IV. und Lisa I. Sie sind das Prinzenpaar der Pumpengemeinschaft zum Motto "De Vrouwenpoort lätt de Poppe danze". Von Antje Thimm

Zwei Tage noch, dann ist es so weit: das Gocher Prinzenpaar wird gekürt und startet in die Karnevalssession 2017. Traditionell findet die Prinzenkür in der Dreifachturnhalle des Gocher Gymnasiums statt. Welche beiden Alltagsmenschen verbergen sich hinter dem festlichen Ornat des Karnevals, was tun sie, wenn sie nicht feiern, wo arbeiten sie? Im Vorfeld ihres großen Auftritts erzählen sie aus ihrem täglichen Leben und was der Karneval für sie bedeutet.

Johannes Polders verkörpert karnevalistische Tradition. Der 27-jährige trat zwar erst 2005 offiziell der Vrouwenpoort bei, hat aber von Kindesbeinen an im Karneval mitgefeiert. "Die Kinder von der Frauenstraße sind eigentlich geborene Mitglieder der Vrouwenpoort", sagt Polders, der nicht nur seinem Vater im Amt des Prinzen folgt - Vater Josef war 1999 Karnevalsprinz -, sondern auch im richtigen Leben, denn er erlernte ebenfalls das Handwerk des Malers und Lackierers und arbeitet im elterlichen Betrieb als Meister mit. In seiner knapp bemessenen Freizeit engagiert er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, nimmt hierzu auch an zahlreichen Lehrgängen teil. "Natürlich sind die Einsätze auch manchmal schwer, weil es Verletzte oder Tote gibt, dann helfen die Kameraden, weil man mit denen darüber sprechen kann", berichtet Polders, für den der Freundeskreis sowohl bei der Feuerwehr als auch im Karnelvalsverein eine große Rolle spielt. Bis zum Alter von 20 habe er auch aktiv geritten im Club der Pferdefreunde, dazu sei nun keine Zeit mehr, er gehe aber immer noch gerne mit zu Turnieren - wenn auch nur als Zuschauer.

Die künftige Prinzessin Lisa (Verpoort) I. kam erst durch die acht Jahre ältere Schwester Judith zur Vrouwenpoort. "Da wird auch getanzt, sagte Judith", berichtet Lisa Verpoort, und da sie bis zum Beginn ihrer Ausbildung zur Polizistin ambitionierte Rock'n'Roll-Tänzerin beim Gocher Club Footloose war, trat sie gerne dem Tanzcorps der Vrouwenpoort bei.

Das Tanzcorps ist für das Prinzenpaar Dreh- und Angelpunkt, fester Freundeskreis. "Wenn Prinz, dann nur mit dieser Truppe", betont Johannes Polders. Die Gemeinschaft im Tanzcorps begeistert beide gleichermaßen, daher heißt das Motto der Session 2017 auch "De Vrouwenpoort lätt de Poppe danze". Dass sie sich als Prinzenpaar als Teil der Gemeinschaft des Tanzcorps verstehen, zeigten die beiden bereits bei der Vorstellung am 11. November im Kastell, als sie sich gekleidet wie alle anderen 22 Funken und sieben Tanzmajore unter die Tanzenden mischten.

Für die Polizistin Lisa Verpoort bedeutet Karneval, dass man "einmal der tristen Alltagswelt entkommen und miteinander feiern kann". Verkleiden, schöne Kostüme, fröhliche Menschen, das alles habe ihr schon immer gefallen. Zudem war und ist Tanzen ein wichtiger Teil ihres Lebens.

Mit vier Jahren begann sie bei Footloose, Turniere bestritt sie erfolgreich ab dem 12. Lebensjahr und mit 16 gehörte sie zum Nationalkader für Rock'n'Roll. "Man nimmt für das ganze Leben viel mit", berichtet sie von ihrer Zeit als Turniertänzerin auf Wettbewerben in ganz Europa. Als sie es dann für den Beruf aufgeben musste, sei schon ein "Stück vom Leben weggebrochen". Nun aber könne sie auch im Tanzcorps der Vrouwenpoort ihre Begeisterung fürs Tanzen weiter pflegen.

Zur Polizei kam die 25-jährige über den Umweg eines Psychologiestudiums. An ihrem Beruf gefällt ihr, dass täglich neue Dinge auf sie warten und sie Menschen helfen kann. "Es gibt Glücksmomente, aber auch grauen Alltag, wie in jedem anderen Beruf", sagt sie. In ihrer Freizeit, wenn sie nicht gerade im Tanzcorps trainiert, stehen Sport und Bewegung an erster Stelle.

Das Lampenfieber vor dem großen Auftritt am Freitag baut das junge Prinzenpaar durch viel Mitarbeit bei den Vorbereitungen ab. Bühnenboden verlegen, dekorieren, Generalprobe, Pressetermine - in der letzten Woche vor der Prinzenkür kommt keine Langeweile auf.

Man müsse auch üben, sich im Kostüm natürlich zu bewegen, sagt Lisa Verpoort, die in den kommenden Wochen wohl öfter Reifrock als Jeans tragen wird.

