Goch/Uedem/Kevelaer: Das Rathaus bleibt diesmal geöffnet

2015 war die Verwaltung in Kevelaer zwischen den Feiertagen geschlossen. Jetzt sind die Dienstellen besetzt. In der Stadt Goch ist ebenfalls geöffnet, 2017 will man über eine Schließung nachdenken. Nur Uedem ist aktuell geschlossen. Von Sebastian Latzel