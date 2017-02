Goch: Der Tag der Schulranzen in Goch

Alles für den wichtigen ersten Schultag konnten Eltern und Kinder gestern im Gocher Gymnasium finden. Experten rund um Schulbedarf und Gesundheit informierten. Die Entwicklung geht in Richtung Rucksack. Von Natalja Bruck

Strahlende Kinder und aufgeregt-stolze Eltern waren gestern schon früh auf dem Gocher Schulranzentag unterwegs. Wobei der Name der Veranstaltung zu kurz greift. Neben einem Stand mit Schulranzen konnten sich Eltern zu Themen wie Zahn - und Augengesundheit, Sport und Musik informieren. Bei all den Angeboten standen die Schulranzen für Kinder und Eltern jedoch im Mittelpunkt.

Viele verschiedene Schulranzenmodelle hatten die Mitarbeiter der Buchhandlung Völcker-Janssen mitgebracht. Die Auswahl was Farben und Formen angeht ist groß, die Begeisterung der zukünftigen Schulkinder auch. Ein zukünftiges i-Dötzchen hat sich in eine Schultasche in Neonfarben verguckt, pink und hellgrün, die Mutter ist noch nicht überzeugt: "Komm, wir gucken nochmal weiter."

Völcker-Janssen Mitarbeiterin Michelle Cipris weiß, was den kleinen Kunden gefällt: "Die meisten Kinder mögen ihre Schulranzen möglichst bunt und auffällig, gerade bei den Mädchen darf es auch gerne mal glitzern." Die Eltern der i-Dötzchen sind da meist etwas zurückhaltender: "Die Eltern wollen natürlich eine Schultasche, die dem Kind nach zwei Jahren immer noch gefällt", fasst Cipris das ewige Dilemma zusammen.

Dabei erwecken die vorgestellten Modelle durchaus den Eindruck, für jedes Kind bunt genug zu sein. Viel Grün und blau, pink, rot und lila, in den verschiedensten Schattierungen und Kombinationen. Die Motive sind seit Jahren ähnliche: Fußball, Autos, Pferde und Einhörner sind reichlich vertreten. Die gerade in den letzten Jahren enorm populären "Ergobags", eher Rucksäcke als klassische Schulranzen, können zudem mit beliebig wählbaren Motiven weiter aufgepeppt und personalisiert werden.

Wobei auch bei alteingesessenen Herstellern der klassische eckige Schultornister ausgedient hat.

"Die Entwicklung geht seit Jahren weg von der Kastenform, die die meisten Schultornister früher hatten, und entwickeln sich in Form und Aussehen in Richtung Rucksack", erklärt Michelle Cipris. Was, unabhängig von der Form, geblieben ist, ist die Notwendigkeit einer genauen Anpassung der Schultasche. "Es ist wichtig darauf zu achten, dass die Schultasche gut am Rücken und nicht zu tief sitzt, damit die Tasche später, wenn sie gefüllt ist, nicht auf den Steiß drückt", erklärt Cipris.

Einige Hersteller werben damit, dass ihre Schultaschen besonders leicht sind, aber das ist laut Michelle Cipris gar nicht so entscheidend. "Wir geben den Eltern immer den Rat, mit dem Kind zusammen genau zu überlegen, was in die Schultasche gehört, welche Materialien und Bücher, aber auch welche Mengen an Getränken eingepackt werden."

Beim Packen der Tasche sei es zudem wichtig, so Cipris, das schwerere Gegenstände möglichst nah am Rücken getragen werden, weil so die Belastung nicht so groß ist. Um den i-Dötzchen und ihren Geschwistern die Wartezeit zu verkürzen, hatten die Aussteller verschiedene zusätzliche Aktivitäten für die Kinder organisiert.

So konnten sie ihre Reaktionsschnelligkeit unter Beweis stellen, am Glücksrad drehen und beim Optiker einmal ausprobieren, wie gut ihre Augen sind.

Kinderschminken und eine Luftballonkünstlerin rundeten das Angebot ab, während die Eltern es sich bei einer Tasse Kaffee und einem Berliner oder mehr gut gehen lassen konnten.

