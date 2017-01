Uedem: DRK Ortsverband bedankt sich für 60 Jahre Blutspenden in Uedem

Wieder waren es rund 200 Blutspender, die in Uedem dem Aufruf des DRK Ortsverbandes gefolgt waren und ihren Lebenssaft spendeten. Doch diesmal dankte Werner Göcke, Chef des DRK Uedem, nicht nur den Spendern.

"Unser Dank geht auch an das Blutspendeteam Uedem, das 2016 gute 650 Stunden rund um die vier Spendetermine im Einsatz war", so Göcke. Ohne ehrenamtliches Engagement wären die Blutspenden nicht möglich. "Als kleines Dankeschön möchten wir alle Helfer zu einem gemeinsamen Frühstück am, Samstag, 28. Januar, um 9.30 Uhr, ins DRK-Heim einladen" so Göcke.

Anschließend spendeten Björn Bartjes, Christoph Berns, Sebastian Boese, Karin und Sophia Bruck, Benedikt Eidens, Andre Göcke, Jana Hinckers, Daniel Hoffmann, Sarah Koberstädt, Denise Kühne, Axel Pastoors, Rolf Prabel, Peter Quinders, Heike Reintjes, Michael Verhülsdonk und Matthias Elsemann erstmalig ihr Blut für die gute Sache. Sie erhalten in den kommenden Wochen den neuen Blutspendepass des DRK-Blutspendedienstes West.

Ihre zehnte Spende durchliefen Swen Jägers, Konrad Lamers, Hans-Gerd Meeschen, Michael Paeßens und Martina Sankowski. Auf 25 Spenden rundete Jan Paulus auf und auf 50 Spenden kam Bernard van Gemmern. Astrid Paffenbach und Norbert Schündeln absolvierten ihre 75. Blutspende. Auf 125 Blutspenden kann Bruno Gipmann zurückblicken.

"Wir erreichen im 60. Jubiläumsjahr dank der hohen Spendebereitschaft durchschnittlich 195 Blutspender aus Uedem und Umgebung" so Thorsten Hemmers, Pressesprecher des Ortsvereins. "Auch 47 Neuspender konnten wir im letzten Jahr begrüßen. Bei uns in Uedem liegt die Spendenbeteiligung deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt bei 9,5 Prozent" bestätige Hemmers.

Quelle: RP