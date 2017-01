Goch: Elli Peters feiert 90. Geburtstag - und sammelt für Kenia

Die Jubilarin aus Hassum wünscht sich statt Geschenken Unterstützung für ein Kenia-Projekt.

Elli Peters aus Goch feiert am Sonntag, 22. Januar, ihren 90. Geburtstag. Zum Fest im Kalkarer "Ratskeller" erwartet die Jubilarin etwa 80 Gäste. Sie wünscht sich, dass die Gratulanten nicht ihr persönlich etwas schenken, sondern den dafür vorgesehenen Betrag lieber einem Hilfsprojekt der Steyler Mission zukommen lassen: Die Hassumerin unterstützt seit vielen Jahren eine Bildungsstätte für junge Leute in Kenia. Dort erarbeiten sich die Jugendlichen mit Hilfe aus Europa eine berufliche Perspektive. Die 90-Jährige, die vor 30 Jahren die Klever "Klosterpforte" mitgründete und in Hassum die "Rosenbruderschaft" leitet, hat ihr Leben sehr stark an sozialen Themen ausgerichtet.

Ob als Landesvorsitzende der berufstätigen Frauen bei der CDA (Arbeitnehmerschaft der CDU), bei der Familienpolitik, als Geschäftsführerin der Lebenshilfe oder bei Hilfstransporten nach Polen: Immer setzte sich die Jubilarin für Bedürftige ein. So wurde sie auch Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Wer ihr gratulieren und dem Kenia-Projekt eine Spende zukommen lassen möchte, wird bei der Feier eine Sammeldose vorfinden. Schon jetzt dankt Elli Peters allen ihren Wegbegleitern.

Quelle: RP