Goch: Endspurt beim Gocher Festzelt-Aufbau

Seit Tagen können Anlieger und alle, die die Mühlenstraße entlang fahren, das Wachsen des Kirmeszelts beobachten. Vom 23. bis zum 27. Februar werden tausende Narren darin feiern. Karten sind rar. Von Anja Settnik

Nicht einfach, immer noch eine Steigerung hin zu bekommen. Da das Zelt schon so groß ist, wie es die Platzverhältnisse zulassen, ist über reine Größe nichts mehr zu machen. Auch noch mehr Gäste sind kaum möglich - ausverkauft ist ausverkauft. Nur eins versuchen Bernd Dicks und seine Mitstreiter immer noch zu toppen: das Ambiente. "Wir möchten den roten Himmel, den wir im vergangenen Jahr eingeführt haben, noch etwas wohnlicher gestalten, so dass das Gocher Karnevalszelt für die tollen Tage wirklich zum riesigen Wohnzimmer der Bürger wird", erklärt Dicks. Vom kleinsten Tanzmädchen bis zum breitschultrigen Gardisten soll sich dort jeder wohlfühlen.

Die Agentur Next Events, die bekanntlich auch für das Mega-Festival "Parookaville" am Airport Weeze verantwortlich ist, ist zuversichtlich, dass es wieder gelingen wird, die Gocher zu begeistern. Der Kartenverkauf spricht für sich: Seit Mittwoch sind sämtliche Tickets für den Möhneball vergriffen, nur für den Rosenmontag können noch Karten erworben werden. Feierfreudige ab 16 Jahren sind nach dem Zug und bis zum späten Abend im Zelt willkommen.

FOTO: EVERS

FOTO: EVERS

"Wir haben als DJ wieder Christian Zeller gewinnen können, dazu Daniel Danger, der mit seinem Lied ,Kleine Maus' in den Partytempeln momentan eine ganz große Nummer ist", sagt Bernd Dicks. Quasi "aus Versehen" sei da vor einiger Zeit ein Riesen-Mallorca-Hit entstanden. "Ein Witz-Hit, zu dem auch die Gocher garantiert ausgelassen feiern werden", ist der Weezer überzeugt.

Zur Kultparty Möhneball, zumal sie ausverkauft ist, muss nicht mehr viel gesagt werden, aber am Samstag darauf sind alle Narren eingeladen, nach dem Rathaussturm zur Mühlenstraße zu kommen. Schon um 13 Uhr ist das Zelt geöffnet; angeführt von der Prinzengarde der Vrouwenpoort werden die Narren ihr "Wohnzimmer" erobern. Kölsche Stimmung soll Willi Herren an den Niederrhein bringen. Sein freches Lied "Scheiß drauf" ist seit 2013 bei jungen Leuten angesagt.

520 Tanzmädchen in 27 Gruppen haben sich für den "Mariechen Tanz" angemeldet, den Nachmittag für Tanzgarden von klein bis semi-professionell. Die Durchführung übernimmt das Kolping Karneval Komitee. Ab 13.11 Uhr sind alle Aktiven, Eltern, Großeltern Bewunderer eingeladen, dabei zu sein. Weil ab und zu auch mal eine Bier-Pause gut ist, wird Kaffee und Kuchen angeboten. Überhaupt an dieser Stelle der Hinweis: Im Gocher Karneval gelten natürlich die Bestimmungen des Jugendschutzes - mit Alterskontrollen muss gerechnet werden.

Die After-Zoch-Party am Rosenmontag spricht alle Feierfreunde ab 16 an; der Einlass ins Zelt (ab 16 Uhr) kostet zehn Euro. Sparkasse und Volksbank haben noch einige Tickets. Johannes IV. und Lisa I. freuen sich mit allen anderen Gochern auf närrische Tage in bester Stimmung.

Quelle: RP