Goch: Fahrbahn der A57 wird lärmmindernd saniert

Seitens der Stadt Goch müssen derzeit keine Maßnahmen zur Vermeidung von Straßenlärm eingeleitet werden. Das ergibt sich aus der Lärmkarte für NRW, erstellt vom Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Die Verwaltung hat im Bau- und Planungsausschuss des Gocher Stadtrates berichtet. Lediglich 64 Einwohner sind nachts zwischen 22 und 6 Uhr, sowie 48 Menschen Tag und Nacht von Verkehrslärm betroffen, der den Auslösewert überschreitet. Dieser ist mit 60 dB(A) für die Nacht und 70 dB(A) insgesamt (Tag und Nacht) angegeben. Für die Auswertung wurden Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr berücksichtigt: Bundesautobahn 57, Bundesstraße 9, Bundesstraße 67 und Landstraße 77. Der Landesbetrieb Straßen NRW hat angekündigt, die Fahrbahn der A 57 zwischen dem Grenzübergang Goch und der Anschlussstelle Goch lärmmindernd zu sanieren. Vereinzelt werden zusätzlich Lärmschutzwände errichtet. Zudem ist geplant, die B 67 in der Ortsdurchfahrt Goch (Ostring) auf einer Länge von 800 Metern lärmmindernd zu sanieren. Andere betroffene Grundstückseigentümer können beim Landesbetrieb Straßen NRW Anträge auf Bezuschussung von passiven Lärmschutzmaßnahmen wie etwa Lärmschutzfenstern stellen. Die Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR 97), beinhaltet ein Förderprogramm.

In Absprache mit der Bezirksregierung ist auch aufgrund der geringen Betroffenheit eine darüber hinausgehende Lärmaktionsplanung seitens der Stadt Goch aktuell nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. Die Ergebnisse der Lärmkartierung und die dazugehörigen Berichte sind im Umgebungslärmportal "www.umgebungslaerm.nrw.de" veröffentlicht.

Quelle: RP