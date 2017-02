Goch: Ferien-Fußballcamp bei der Viktoria

In der zweiten Woche der Osterferien (ab 18. April) sind Mädchen und Jungen zwischen sechs und 13 eingeladen, unter fachkundiger Anleitung zu trainieren. Auch für die Verpflegung ist gesorgt, Gesamtkosten pro Kind: 109 Euro. Von Antje Thimm

Spaß an der Bewegung, Teamgeist, sportliches Training, das alles bietet ein Fußball-Feriencamp auf der Sportanlage des SV Viktoria Goch, das in der zweiten Woche der Osterferien stattfinden wird. Unter der Federführung von abaculus international können Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 13 Jahren vier Tage lang unter fachkundiger Anleitung und Betreuung ganztägig trainieren.

Zwei Trainingseinheiten pro Tag sollen die Teilnehmer an die Teamsportart Fußball heranführen oder schon vorhandene Kenntnisse verbessern. Wie Max van de Loo, Geschäftsführer von Viktoria, mitteilt, haben erfahrene Trainer von SV Viktoria Goch - Mitveranstalter des Camps - bereits zugesagt: Mucki Tebek, Rene Diesel, Daniel Binn und Jan Kilkens. Sollten noch mehr Trainer nötig sein, werde die Fußball-Akademie Duisburg aufstocken. Weitere Betreuer und Helfer vom Verein und der Agentur abaculus werden ebenfalls dabei sein.

"Im Vordergrund steht der Gesundheitsaspekt", betont Christian Kusenberg von der Edeka-Filiale am Sandhof. Er unterstützt als Sponsor die Veranstaltung und liefert zum täglichen Mittagessen frisches Obst. Ganz wichtig ist richtiges und ausreichendes Trinken, wie jeder Sportler weiß. Hierzu konnte Mineralwasserlieferant Römerwall aus Duisburg gewonnen werden. Jeder Teilnehmer erhält eine Trinkflasche, die er so oft er mag auffüllen kann. "Ein warmes, gesundes Mittagessen ist im Leistungspaket enthalten", erklärt Georg van den Höövel von abaculus international und weist darauf hin, dass dabei auch auf Essensgewohnheiten anderer Kulturen Rücksicht genommen werde. Hinzu kommen ein Trainingsanzug der Firma Derbystar, ein Fußball, ebenfalls von Derbystar, eine Teilnehmerurkunde und ein Gruppen-Foto. Das Foto wird Raimund Czesnik von Foto Porst in Goch übernehmen. Weitere Unterstützer des Feriencamps sind die Stadtwerke Goch und Sport Matern.

"Der Teamsport Fußball bietet vielfältige Übungsmöglichkeiten", betont Georg van den Höövel. So werden Balltechnik, Dribblings, Koordinationsübungen, Schnelligkeit und Spielverständnis im Mittelpunkt stehen. Der Spaß komme auch nicht zu kurz, denn in den Pausen kann sich, wer möchte, auch im Soccer-Cage austoben. Kleinfeldspiele werden gemacht, und an einem Spezial-Messgerät können die Teilnehmer ihre Schussgeschwindigkeit in Stundenkilometern erfahren. Mitmachen kann jeder Junge und jedes Mädchen, auch wenn noch keine Fußballerfahrung besteht. Max van de Loo berichtet, dass ein Fußballcamp diesbezüglich immer sehr gemischt sei, und so könnten alle voneinander und miteinander lernen. Oft biete das Feriencamp die Gelegenheit, dass man auch mal mit Freunden oder Geschwistern zusammen teilnehme, was im normalen Schulalltag oft aus Zeitgründen nicht möglich sei.

Das Fußballcamp findet statt vom 18. bis zum 21. April, jeweils von 10 Uhr bis 15:30 Uhr. Es kostet 109 Euro, für Geschwisterkinder 89 Euro. Anmelden kann man sich per Mail an "mailto:gvdh@abaculus-international.com" . In den Geschäften der genannten Sponsoren liegt auch ein Flyer aus mit Anmeldeformular.

