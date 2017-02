später lesen Goch Freud und Leid im unerwarteten Schneegestöber FOTO: nik FOTO: nik Teilen

Twittern





2017-02-12T17:22+0100 2017-02-13T00:00+0100

/ uedem (nik) Etwas voreilig hatte mancher den Winter am Niederrhein schon abgeschrieben - da kam er am Wochenende noch mal mit Macht zurück. Bei temperaturen knapp unter null Grad war das, was aus den Wolken fiel, erst Griesel, dann Schnee, am Samstagabend sogar ein dichtes Schneegestöber. Viele Autofahrer waren am Samstagmorgen überrascht, und nicht allen gelang die Fahrt unfallfrei: Elf "witterungsbedingte" Unfälle nahm die Polizei im Kreisgebiet auf, eine Person wurde leicht verletzt, eine andere entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber ermittelt werden. Aufregung in Uedem: Auf der Mühlenstraße hatte ein Lkw-Fahrer auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, das in den Straßengraben rutschte. Ein Bergefahrzeug konnte es später herausziehen.