Goch: Gedenkschild für Leni Valk

Zum 50-jährigen Bestehen der Gocher Realschule wurde ein Erinnerungsschild errichtet, um die Namensgeberin der Schule zu würdigen. Es zeigt ein Kinderfoto von Leni Valk und Informationen über ihr kurzes Leben in Goch.

"Wir sind die diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass so etwas nicht erneut vorkommt", erklärte Carina Winnands, Schülerin der Klasse 10b, in ihrer einleitenden Rede zu Beginn einer ergreifenden Einweihungsfeier, um die Namensgeberin der Realschule Goch zu würdigen und das neue Erinnerungsschild vor der Schule der Öffentlichkeit zu übergeben.

Initiiert und entwickelt wurde das Erinnerungsschild zum 50-jährigen Bestehen der Leni-Valk-Realschule durch die beiden Geschichtslehrer Cvetreznik und Suelmann. "Der Name Leni-Valk-Realschule beinhaltet eine Verpflichtung: Die Verpflichtung, eine kritische Auseinandersetzung mit der Gegenwart und der Vergangenheit im Unterricht und im Schulleben zu integrieren", begründete Suelmann die Erstellung des Schildes und fügte hinzu, dass die Erinnerung an Leni Valk durch die Gedenktafel weiterlebt. Sie zeigt ein Kinderfoto der Namensgeberin jüdischer Herkunft mit Informationen über ihr kurzes Leben in Goch und die Verfolgung während des Nationalsozialismus. Das war Anlass genug für die Schüler der Klasse 10b, sich im Geschichtsunterricht mit Leni Valk, Opfern und Überlebenden des Holocaust, Menschenrettern und Widerstandskämpfern auseinanderzusetzen.

In kurzen Vorträgen, visualisiert mit Plakaten, berichteten die Jugendlichen über die Geschwister Scholl und ihre Widerstandsgruppe, die Weiße Rose, über Georg Elser, der versuchte, Deutschland 1938 vor einer größeren Katastrophe zu bewahren, Berthold Beitz und Oskar Schindler, die ihr Leben riskierten, um viele jüdische Menschenleben zu retten und Renate Lasker-Harpprecht und ihre Ausgrenzung als Kind in der NS-Zeit.

Im Anschluss an die Vorträge der Einweihungsfeier hielten die Schüler andächtig weiße Tafeln hoch, auf denen selbst erwählte, ihren Empfindungen entsprechende Wort-Statements wie "Widersetzen" und "Freiheit" standen.

In die bewegende Runde sprach Diakon Werner Kühle über seine Gedanken, die er mit dem Erinnerungsschild verbindet. "Mit Leben müsste man eure Einstellungen füllen, denn heutzutage gibt es viele Leni Valks, deren Pech es ist, nicht hier geboren zu sein", so Kühle, der einen Aufruf frei nach dem Motto der Kölner Kampagne gegen rechte Gewalt, "Arsch huh, Zäng ussenander" an die Schüler richtete, sich für Menschen einzusetzen und Zivilcourage zu zeigen. Kühle äußerte, dass man spüre, dass die Gesellschaft nicht aus der Geschichte lerne und rezitierte einen Songtext einer österreichischen Band gegen Fremdenfeindlichkeit: "Es fängt genauso an".

Zum Ende der Feier zeigte eine Klassenlehrerin ihren Schülern deutlich auf, dass in unserer heutigen Welt Demokratie nicht selbstverständlich ist, Fremdenhass schon einmal zur Tragödie in unserem Land wurde, und forderte sie auf, sich vehement entgegenstellen und nicht zu schweigen. "Seid nicht politikverdrossen und wacht über die Entscheidungen der Politiker, denn es geht um Eure Zukunft und Euer Leben".

Quelle: RP