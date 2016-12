Friedensdemo: Gemeinsam singen gegen Gewalt

Einen Tag vor Heiligabend setzen mehr als 300 Gocher ein Zeichen gegen Gewalt und Terror.

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hatten sich vor allem viele junge Leute bei Facebook spontan zusammengetan und überlegt, was man tun könne, um zu trauern und Solidarität mit den Opfern und deren Angehörigen zu zeigen. "Wir treffen uns heute, um zu zeigen, dass wir Gewalt ablehnen, uns distanzieren, zusammenstehen. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen und sollten dies auch zeigen", hieß es bei Facebook. Gesungen wurde an der Nierswelle das Lied "We are the world" von Michael Jackson. Eine ähnliche Veranstaltung fand zeitgleich auf dem Klever Minoritenplatz statt

Quelle: RP