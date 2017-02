Uedem: Glasfaser - Teilausbau wird geprüft

Bisher haben sich nur insgesamt knapp über 30 Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden.Das Unternehmen Deutsche Glasfaser wertet die Anträge der Uedemer nun aus.

Die im August 2016 gestartete Nachfragebündelung zum Bau eines Glasfasernetzes in den bebauten Ortsteilen Uedem, Keppeln und Uedemerbruch hat die Mindestbeteiligung von 40 Prozent nicht erreicht.

"Wir wollen den Gesamtausbau, aber die Rahmenbedingungen reichen nicht aus. Es gibt allerdings eine hohe Nachfrage in Teilgebieten des Gemeindegebietes, so dass wir das Ziel verfolgen, in Keppeln und Uedemerbruch sowie im Gewerbegebiet und in Teilbereichen des Ortsteils Uedem mit dem Glasfaserausbau zu beginnen. Hierfür benötigen wir aber noch einige Anträge", teilte Geschäftsführer Stephan Klaus von der Unternehmensgruppe Deutschen Glasfaser mit.

Zurzeit wird geprüft, wie der Teilausbau aussehen kann. Hierauf werden sich nun die vertrieblichen Aktivitäten von Deutsche Glasfaser konzentrieren. Ist dies von Erfolg gekrönt, kann zumindest in diesen Gebieten der Ausbau erfolgen. "Die Erfahrung lehrt uns, dass weitere Gebiete dann folgen", so Stephan Klaus.

Bürgermeister Rainer Weber zeigte sich angesichts dessen hoffnungsvoll, dass am Ende doch noch ein Gesamtausbau mit Glasfaser realisiert werden kann.

Quelle: RP