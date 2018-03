Die Polizei untersucht in Goch die Ursache des Garagen-Unglücks. Um 2.35 Uhr in der Nacht zum Freitag sind zwei Brüder bei einer Explosion lebensgefährlich verletzt worden. Von Anja Wollschlaeger

Die Kriminalpolizei aus Kleve war am Freitagvormittag mit einem Sachverständigen am Unglücksort. Möglicherweise hatte die Explosion mit einem Gasofen zu tun. Laut Polizei war ein Gasofen in der Garage in Betrieb, als es zu der Verpuffung kam.

Heute Nacht sind bei einer Verpuffung in einer Garage an der Straße "Hinter der Mauer" zwei Männer lebensgefährlich... Posted by Freiwillige Feuerwehr Goch on Freitag, 23. März 2018

Die beiden 27 und 34 Jahre alten Männer sind in Spezialkliniken gebracht worden und schweben weiterhin in Lebensgefahr. Sie hatten spät in der Nacht noch an Motorrollern gebastelt, als plötzlich bei geschlossenem Tor ein Feuer ausgebrochen war.