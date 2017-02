Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat in Goch eine Drogenplantage durchsucht. Es gab zwei Festnahmen.

Nach Informationen unserer Redaktion fand der Einsatz am Mittwochmorgen in einem Industriegebiet in Goch statt. Die Ermittlungen führt unter anderem die Polizei Krefeld. "Es gab in Goch einen Einsatz hinsichtlich des Betäubungsmittelgesetzes", sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. "Dabei war auch eine Einheit des SEK beteiligt."

Zwei Verdächtige seien festgenommen und 1700 Pflanzen sichergestellt worden. Insgesamt waren 40 Beamte im Einsatz.

