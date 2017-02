Ende 2016 und Anfang 2017 haben in Goch und Bedburg-Hau immer wieder Müllcontainer gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Für die Brände in Goch gibt es bereits zwei Tatverdächtige.In der Nacht zu Mittwoch, 1. Februar 2017, rückte die Feuerwehr in Bedburg-Hau gleich zu zwei Bränden aus, beide Male nach Schneppenbaum.... mehr

