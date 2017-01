Goch: Gospelklänge in der Kirche am Markt

Gospelklänge in der Kirche am Markt

Angelika Rehaag kommt mit Sängern aus Krefeld in die evangelische Kirche.

Der Krefelder Gospelchor Grateful (zu deutsch = dankbar) ist am Freitag, 10. Februar, zu Gast in Goch und singt dort in der evangelischen Kirche um 20 Uhr ein Konzert. Der 2012 gegründete Gospelchor singt kraft- und stimmungsvollen Black Gospel, der schon mal das Publikum von den Bänken reißt. Mal ist es laut und mal leise, mal fliegen die Roben im Takt, mal ist es andächtig ruhig. Black Gospel ist vielseitig und die Chorleiterin Angelika Rehaag bändigt und lenkt den stimmgewaltigen, rund 60-köpfigen Chor mit einem energiegeladenen Dirigat.

Der Kontakt nach Goch wurde über gleich mehrere Chormitglieder hergestellt, die ehemals in Goch ansässig waren und die Verbindungen dorthin pflegen. Und so hofft der Chor auf viele gospelfreudige Gocher, die vielleicht schon Gospelmusik kennen oder auch das erste Mal mit dieser Musik in Berührung kommen möchten. Der Eintritt zum Konzert ist frei, nur um eine Spende für den Chor wird gebeten, da Raumkosten, Stimmtraining, Musiker und mehr bezahlt werden wollen.

Seit 1993 ist Rehaag Chorleiterin von Gospelchören in Krefeld, Düsseldorf, Bonn, Meerbusch und Köln. Sie gründete 1997 das Krefelder Gospel Musik Festival, dessen Leiterin sie ist. Als Workshop- und Seminarleiterin ist sie national und international tätig.

Während ihrer häufigen Aufenthalte in den USA und der Teilnahme als einzige europäische, weiße Gastchorleiterin am Music & Arts Seminar von Edwin and Bishop Walter Hawkins, lernte sie nicht nur Black Gospel Music in seiner Originalität in den schwarzen Gemeinden Amerikas kennen, sondern knüpfte auch enge enge Kontakte.

Quelle: RP